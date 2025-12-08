בתום דיון צוות המומחים לטיפול במגפות, משרד הבריאות המליץ לכלל האוכלוסייה להתחסן נגד שפעת, וכן חוזר על ההמלצה להשאר בבית למי שחולה

חברי צט״מ (צוות מומחים לטיפול במגפות) משרד הבריאות קיימו הלילה (שני) דיון מיוחד, בהשתתפות אנשי מקצוע מבתי החולים, הקהילה, האקדמיה ומשרד הבריאות. בדיון אנשי המקצוע במשרד הציגו סקירה מקיפה של נתוני תחלואת השפעת בארץ ובעולם.

מהנתונים שהוצגו בדיון עולה כי עונת השפעת בישראל ובמדינות נוספות החלה השנה מוקדם ובעוצמה גבוהה, כולל תחלואת ילדים משמעותית. במשרד הזהירו כי "בהתבסס על המגמות בעולם, צפויה עונת תחלואה קשה".

לאחר בחינת המידע העדכני, המליץ הצט״מ לקרוא לכלל האוכלוסייה להתחסן נגד שפעת. המומחים הדגישו כי אף שהחיסון אינו מונע לחלוטין הידבקות, הוא מהווה גורם משמעותי בהפחתת חומרת המחלה ומסייע באופן ניכר בצמצום הסיכון לתחלואה קשה ולתמותה.

הרופאים בצט״מ גם המליצו שאנשים עם תסמינים יישארו בבית עד החלמה ולא יחשפו אחרים לתחלואה, כולל להמנע מהגעת ילדים חולים למסגרות חינוכיות על מנת שלא להדביק ילדים אחרים.

"משרד הבריאות מדגיש כי החיסון בטוח, מומלץ מגיל שישה חודשים ומעלה, ומהווה את ההגנה היעילה ביותר עבור הציבור. החיסון זמין וניתן ללא תשלום בקופות החולים" נמסר. "גורמי המקצוע במשרד הבריאות ימשיכו וידונו בדרכים להעלאת שיעורי ההתחסנות לשפעת כמו גם בנושאים נוספים שעלו בדיון צוות המומחים".