נופר מור משתפת סרטון חשוף וכן במיוחד. יום לאחר לידת ביתה בניתוח קיסירי צילמה את עצמה והראתה איך גופה נראה אחרי הלידה: "עם כל הקושי הנפשי והפיזי אני בהודיה על נס גלוי"

נופר מור, בין הדיירות הבולטות של "האח הגדול" לשעבר, משתפת בכנות ובאומץ במראה שלה אחרי לידה. עברו שלושה חודשים מאז ילדה את ביתה אמיליה בניתוח קיסרי. היום (רביעי) העלתה מור סרטון לאינסטגרם שלה בה חשפה בכנות איך נראה גופה ביום שאחרי הניתוח: "אולי אפילו יותר גדולה מההיריון עצמו".

נופר מור העלתה סרטון, אותו צילמה יום אחרי הלידה. בסרטון נראית בטן הריונית לכל דבר. היא הוסיפה וכתבה: "היום לפני שלושה חודשים ילדתי את אמיליה הנסיכה שלי, לידה שלישית ניתוח קיסרי שני. ככה אני נראית אחרי לידות, אולי אפילו יותר גדולה מההיריון עצמו ונראה כאילו לא יצא ממני כלום".

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Nofar Mor‎‏ (@‏‎nofarmor11‎‏)‎‏

אבל היא מודה על כל הטוב שיצא לה מכך, ומוסיפה: "הגוף מרגיש טוב טוב את מה שהתרחש, יצרתי חיים. עם כל הקושי הנפשי והפיזי אני בהודיה על נס גלוי. תחבקו את עצמכן בכל מצב".

בכך מור תומכת ומחזקת עוקבות רבות שמתמודדות עם מצבים מאוד דומים, שלא תמיד מדוברים – ובטח לא נחשפים ככה בכנות ובגילוי באינסטגרם.

זו לא פעם ראשונה שנופר מור משתפת בקשיים אחרי לידה באינסטגרם שלה.

כחודש לאחר לידת ביתה, היא השיבה לאחת העוקבות וכתבה בכנות: "היה לי היפראמזיס בשלושת ההריונות, ובשני ההריונות האחרונים גם סכרת. אני שמחה שזה מאחוריי תודה לאל. והאמת, אני לא התאוששתי נפשית לגמרי, אז פחות בא לי לדבר על זה. מרגישה שדיברתי מספיק נכון לעכשיו. כשארגיש מסוגלת, אשתף. אני יודעת שאתן מבינות".