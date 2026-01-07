לאחר שהרמטכ״ל אייל זמיר, החליט לסגור את תיק החקירה הפלילי נגד אלוף משנה (מיל׳) יואב ירון בעניין נפילתם של סמל גור קהתי ז״ל ורב סרן (מיל) זאב חנוך (ז׳אבו) ארליך בלבנון – סבו של קהתי ממשיך לתקוף את ההחלטה.
אסף אגמון, סבו של גור קהתי ז"ל, התייחס היום (רביעי) בראיון ב-103fm להחלטת הפצ"ר להימנע מהגשת כתב אישום נגד יואב ירום, בעבירה של המתה בקלות דעת, ותקף את ההחלטה.
בדבריו הוא אמר: ״הפצ"ר הכשיל את הרמטכ"ל וגרם לו לעשות צעדים לא מספקים ולא נכונים. אנחנו דורשים מהפצ"ר למלא את חובתו ולתת את המסמך עם הנימוקים".
עוד הוא הוסיף: ״הפצ"ר והתובע הצבאי הראשי בשתי פגישות – שיקרו לנו. משפחה שכולה! שיקרו לנו, הונו אותנו, וגם למלא את חובתם במסמכים רשמיים הם לא ממלאים. אנחנו צריכים להרגיש מושפלים, כואבים ולרדוף אחריהם?"
2 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
משתתפים בצערכם!!!!!12:36 07.01.2026
אזרחי
הסבא אגמון מראשי מחאת בלפור (כן, היה משהו כזה לפני שהבטלנים מתל אביב היה להם קשה לנסוע לירושלים, ועברו לקפלן) זה זן שחושב שהוא יודע הכל וומגיע לו הכל ואם...
הסבא אגמון מראשי מחאת בלפור (כן, היה משהו כזה לפני שהבטלנים מתל אביב היה להם קשה לנסוע לירושלים, ועברו לקפלן) זה זן שחושב שהוא יודע הכל וומגיע לו הכל ואם חס וחלילה איש מקצוע כמו הפצ"ר יגיד משהו שלא לרוחו הוא ייתור כאוס תוך פילוג (במקרה הזה בין הפצ"ר למפקדו הרמטכ"ל) מר אגמון אתה וכל חבריה במחאה המתמדת נמאסתם. תתחילו לכבד את המדינה ומוסדותיה גם אם בצער רב נגרם לכם כאב גדול על מות הנכד, שלא תדעו צער. אבל שחררו אותנו מהטרללת שלכם.המשך 12:22 07.01.2026
