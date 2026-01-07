אסף אגמון, סבו של גור קהתי ז"ל, תקף את החלטת הפצ"ר להימנע מהגשת כתב אישום נגד יואב ירום, בעבירה של המתה בקלות דעה: ״הפצ"ר הכשיל את הרמטכ"ל וגרם לו לעשות צעדים לא מספקים ולא נכונים״

לאחר שהרמטכ״ל אייל זמיר, החליט לסגור את תיק החקירה הפלילי נגד אלוף משנה (מיל׳) יואב ירון בעניין נפילתם של סמל גור קהתי ז״ל ורב סרן (מיל) זאב חנוך (ז׳אבו) ארליך בלבנון – סבו של קהתי ממשיך לתקוף את ההחלטה.

אסף אגמון, סבו של גור קהתי ז"ל, התייחס היום (רביעי) בראיון ב-103fm להחלטת הפצ"ר להימנע מהגשת כתב אישום נגד יואב ירום, בעבירה של המתה בקלות דעת, ותקף את ההחלטה.

בדבריו הוא אמר: ״הפצ"ר הכשיל את הרמטכ"ל וגרם לו לעשות צעדים לא מספקים ולא נכונים. אנחנו דורשים מהפצ"ר למלא את חובתו ולתת את המסמך עם הנימוקים".

הרמטכ"ל הדיח את הקצין שתחת פיקודו נפל גור קהתי וז'אבו ארליך

עוד הוא הוסיף: ״הפצ"ר והתובע הצבאי הראשי בשתי פגישות – שיקרו לנו. משפחה שכולה! שיקרו לנו, הונו אותנו, וגם למלא את חובתם במסמכים רשמיים הם לא ממלאים. אנחנו צריכים להרגיש מושפלים, כואבים ולרדוף אחריהם?"