שר החינוך יואב קיש הודיע כי האמן יעקב אגם הוא חתן פרס ישראל בתחום האמנות הפלסטית, ציור, פיסול וצילום לשנת תשפ"ו. בוועדת הפרס אמרו כי "פועלו מהדהד תרומה רבת שנים לאמנות הישראלית והבינלאומית"

שר החינוך יואב קיש הודיע היום (רביעי) כי האמן יעקב אגם הוא חתן פרס ישראל בתחום האמנות הפלסטית, ציור, פיסול וצילום לשנת תשפ"ו. ההחלטה התקבלה בעקבות התכנסות ועדת הפרס, בראשותו של ד"ר חיים פרלוק ובהשתתפות החברים פרופ׳ גלעד דובשני וד"ר נורית סירקיס-בנק.

ועדת הפרס ציינה בנימוקיה כי "פועלו של יעקב אגם מהדהד תרומה רבת שנים לאמנות הישראלית והבינלאומית זה שבעה עשורים". לדבריה, "אגם פרץ את גבולות האמנות הפלסטית כפי שהייתה מוכרת וחידש שפות של אמנות קינטית ואמנות אופ ארט".

עוד ציינה הוועדה כי "האלמנט החדשני המרכזי ביצירתו לאורך השנים הוא רעיון השינוי הפנימי הן בגוף היצירה עצמה והן מנקודת מבטו המשתנה של הצופה. יצירותיו משלבות אלמנטים חזותיים עם אלמנטים מוסיקליים בתנועה בחלל ובזמן ומשקפות מציאות דינמית ומתחדשת. יצירתו מבטאת תפיסה שלפיה האמנות חייבת להיות תנועתית ומשתנה כשם שהמציאות עצמה נבראת ומתעצבת ללא הרף".

פרסי ישראל יוענקו במוצאי יום העצמאות, כחלק ממסורת ארוכת שנים שמכבדת את המצוינות הישראלית. אגם בן ה-97 מצטרף לשחקן הוותיק גבי עמרני, שהוכרז בשבוע שעבר כחתן פרס ישראל בתחום אמנות הקולנוע, ולנשיא ארה"ב דונלד טראמפ שנבחר כזוכה בפרס ישראל לשלום.