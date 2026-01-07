גורם ישראלי אישר כי הסריקות אחרי גופתו של החלל החטוף רס"ל רן גואילי הי"ד צפויות להתחדש היום (רביעי), יותר מחודש אחרי שהוא נותר כחלל החטוף האחרון המוחזק ברצועת עזה.
לפי דברי הגורם, מדובר בסריקות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, שיתבצעו יחד עם הצלב האדום במרחב זייתון. הסריקות יתבצעו בידיעה ובתיאום עם מתאם השבויים והנעדרים וצוותו, ובתיאום עם ישראל.
כזכור, לפני כחודש דווח על הערכה בישראל לפיה קיים קצה חוט שעשוי לסייע באיתור מקום קבורתו של גואילי ברצועת עזה. שבועיים לאחר מכן, לשכת ראש הממשלה אישרה כי משלחת ישראלית בראשות מתאם השבויים והנעדרים, תא״ל (מיל׳) גל הירש, יצאה לקהיר יחד עם צוותים מצה״ל, שב״כ והמוסד, במטרה במטרה ללחוץ להזרתו של החלל החטוף האחרון.
בלשכה ציינו כי הירש והצוות קיימו סדרת פגישות עם מציגי המדינות המתווכת ובכירים בתהליכי המשא ומתן, כשהצוות הישראלי התמקד בסוגיית במאמצים המבוצעים והפעולות בשטח לאיתורו של גואילי.
