אחרי שמילא אולמות ואצטדיונים בכל רחבי הארץ, חנן בן ארי עושה מהלך חדש ומפתיע – ומקים בית הופעות עצמאי שיישא את שמו, בלב תל אביב. כך פירסם ערן סוויסה.

לא עוד אולם שכור

במהלך השנה האחרונה עבד בן ארי על מיזם עצמאי: הקמת מקום הופעות שמתאים בדיוק לו ולקהל שלו. לא עוד התאמות לאולם קיים, אלא חלל שנבנה מראש לפי הצרכים המוזיקליים והחוויה שהוא מבקש לייצר.

מופע חדש – וגם אירועים נוספים

בבית ההופעות החדש צפוי בן ארי להעלות את המופע החדש שלו, הן בהופעות פתוחות לקהל והן בהופעות מכורות. בימים שבהם הוא עצמו לא יופיע, המקום יושכר לאירועי תרבות, הופעות ויוזמות אחרות.

צעד חריג בקריירה

מדובר בצעד חריג בקריירה של אמן פעיל, שמחליט להקים לעצמו בית הופעות קבוע ולא להסתמך על אולמות קיימים – מהלך שמעניק לו שליטה מלאה על לוח ההופעות, אופי המקום והחוויה שהקהל מקבל בכל ערב.

בקרוב נפתח

הפרטים המלאים עוד ייחשפו בהמשך, אבל דבר אחד כבר ברור – זה הולך להיות אחד המקומות המסקרנים בנוף ההופעות בישראל.