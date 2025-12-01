אחרי הפרידה מהסופרת הדסה בן ארי, שמענו על כך בעיקר מצידה. אבל עכשיו חנן בן ארי מתבטא בנושא ומכריז בשיר חדש כי הוא מחפש אהבה, "מכאן ועד הנצח לפחות"

לפני כשנה ושלושה חודשים בשורת גירושיהם של חנן בן ארי והדסה טלטלה את המגזר, וגם רבים מהציבור הכללי. מאז הדסה כותבת רבות על אהבה ואף מוציאה ספרים בנושא אהבה. אבל מי ששובר שתיקה עכשיו הוא חנן עצמו, ששחרר טעימה משיר חדש, בו הוא מכריז: "אני מחפש את אהבת חיי".

בהצצה ששחרר היום (שני) לשירו החדש, ניתן לשמוע הכרזה מאוד דרמטית: חנן בן ארי בשל למצוא את הזוגיות הבאה שלו. במילות השיר שנחשפו הוא אומר: "אני מחפש את אהבת חיי, לא פחות. מכאן ועד הנצח לפחות", הוא מבהיר, שהפעם זה לתמיד. "איך לפעמים מרגיש כאילו החיים עוד לא התחילו. כל השירים בעולם".

מקורביו אשר נכחו בהשמעה קמו על רגליהם ומחאו כפיים. "אחרי השיר הזה צריך הפסקה", הכריז אחד מהם ובן ארי הסכים.

השיר המלא ייצא מחר (שלישי) בעשר בבוקר. בתקופה האחרונה חנן בן ארי התחייב לקהל שלו כי הוא יוציא שיר בכל חודש. אחרי השיר הנוכחי לא נקבל עוד סינגלים, אלא את אלבום המלא – בחודש הבא.