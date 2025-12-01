לפני כשנה ושלושה חודשים בשורת גירושיהם של חנן בן ארי והדסה טלטלה את המגזר, וגם רבים מהציבור הכללי. מאז הדסה כותבת רבות על אהבה ואף מוציאה ספרים בנושא אהבה. אבל מי ששובר שתיקה עכשיו הוא חנן עצמו, ששחרר טעימה משיר חדש, בו הוא מכריז: "אני מחפש את אהבת חיי".
בהצצה ששחרר היום (שני) לשירו החדש, ניתן לשמוע הכרזה מאוד דרמטית: חנן בן ארי בשל למצוא את הזוגיות הבאה שלו. במילות השיר שנחשפו הוא אומר: "אני מחפש את אהבת חיי, לא פחות. מכאן ועד הנצח לפחות", הוא מבהיר, שהפעם זה לתמיד. "איך לפעמים מרגיש כאילו החיים עוד לא התחילו. כל השירים בעולם".
@hananbenariאהבת חיי מחר ב 10:00 ❤️ סינגל אחרון לפני יציאת האלבום (בינואר בעזרת השם)
מקורביו אשר נכחו בהשמעה קמו על רגליהם ומחאו כפיים. "אחרי השיר הזה צריך הפסקה", הכריז אחד מהם ובן ארי הסכים.
השיר המלא ייצא מחר (שלישי) בעשר בבוקר. בתקופה האחרונה חנן בן ארי התחייב לקהל שלו כי הוא יוציא שיר בכל חודש. אחרי השיר הנוכחי לא נקבל עוד סינגלים, אלא את אלבום המלא – בחודש הבא.
מה דעתך בנושא?
42 תגובות
5 דיונים
עושר אפרתי
חנן הנהדר זה תמיד נחמד,שאיש שחי עם אשה שנים ארוכות בנה משפחה והביא ילדים יגיד לאחר הפרידה שהוא מחפש את אהבת חיי הנוכחית או הבאה. אמרה שחוקה אומרת שכבוד לאשה...
חנן הנהדר זה תמיד נחמד,שאיש שחי עם אשה שנים ארוכות בנה משפחה והביא ילדים יגיד לאחר הפרידה שהוא מחפש את אהבת חיי הנוכחית או הבאה. אמרה שחוקה אומרת שכבוד לאשה מצד האיש שהיה עימה ביחסים הקודמים גם יעיד על כבוד לאשה בזוגיות הבאה ומרגיש שהאמירה הנוכחית לא ממש מכבדת את מה שהיה לא? בהצלחההמשך 19:56 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טל
בתגובה ל: עושר אפרתי
מסכימה עם כל מילה!07:03 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני
קח את אשתי, היא לא אהובת חיי, אולי שלך כן20:18 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
Ru
חנן, בורא עולם חנן אותך באישה מהממת. אין כמו לחזור למקורות.. אל תשכח מי היה איתך כאשר לא היית מפורסם.. היתה לך אישה מהממת, יפה, חכמה, מוכשרת ברמות.. כל עוד הנר דולק אפשר לתקן20:15 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נו באמת
בתגובה ל: Ru
ומי אמר שהיא מעוניינת?22:06 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלמונית
לא מעניין 🤦♀️ להתגרש ולהשאיר אשה ו 7 ילדים 🤦♀️🤦♀️20:10 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
Ru
בתגובה ל: אלמונית
צודקת !! הפסיד אישה מהממת..20:19 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הוא לא נורמלי
החיים עוד לא התחילו??? יש לך שבעה ילדים. קח אחריות ותפסיק להתנהג כמו נער מתבגר20:51 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מגידו
היה נשוי מגיל 19-20 כעת משעמם לו אז מחפש מישהי חדשה כדי להתרגש כי להתגרש כבר ביצע. צריך לחפש משמעות בתוך הבית ולא לשבור 7 ילדים ואשה מהממת אחרי שטיפלה...
היה נשוי מגיל 19-20 כעת משעמם לו אז מחפש מישהי חדשה כדי להתרגש כי להתגרש כבר ביצע. צריך לחפש משמעות בתוך הבית ולא לשבור 7 ילדים ואשה מהממת אחרי שטיפלה בו נתנה לו להתקדם ולהצליח תוך שהיא מתמודדת עם נטל גידול הילדים. לי זה מרגיש כמו לבגוד במסירות של האשה שהיתה לידוהמשך 20:44 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני
כמו ילד בכיתה ו' מאחלת דווקא להדסה שתכיר מישהו ברמה שלה ולא תשקיע שנייה של אנרגיה במחשבה על הליצן הזה21:19 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עודד
חנן בן ארי המסכן התמכר לריגושים. ימצא את אהבת חייו ויתרגש עד השמיים עד שהרגש יעבור ויחפש את אהבת חייו חדשה. לך לטיפול.21:58 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
האמת
מה נאמר אנחנו על הקשר עם הקב"ה, הוא מרוצה מאיתנו תמיד? אז מה נעשה? נתגרש? החכמה היא לנצח את החיים למרות הקשיים.22:23 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
האמת
לומר שמרגיש כאילו החיים עוד לא התחילו, אחרי נישואין ו7 ילדים. זו סטירת לחי גדולה לאישה היחידה שצעדה איתך את הדרך לפני כשנה. והאמת. אני מאחלת לה למצוא את אהבת חייה...
לומר שמרגיש כאילו החיים עוד לא התחילו, אחרי נישואין ו7 ילדים. זו סטירת לחי גדולה לאישה היחידה שצעדה איתך את הדרך לפני כשנה. והאמת. אני מאחלת לה למצוא את אהבת חייה הנצחית בזמן הקרוב מאוד. מגיע לה משהו שיעניק לה הכול מכל כל.המשך 22:18 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר