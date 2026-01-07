יום אחרי דריסתו למוות של הנער יוסף אייזנטל ז"ל בהפגנת החרדים בירושלים, המשטרה הודיעה כי בכוונתה להביא את הנהג הדורס לבית המשפט ולבקש להאריך את מעצרו ב-15 יום – זאת לצורך המשך החקירה.
במשטרה אמרו כי הם מייחסים לנהג עבירה של רצח בנסיבות מחמירות – הסעיף החמור ביותר – וכן עבירה של נהיגה פוחזת. הדיון בנושא הארכת מעצרו של הנהג תתקיים היום (רביעי) בשעה 15:00.
כזכור, האירוע הקשה התרחש אתמול בערב במהלך הפגנת החרדים נגד הגיוס, לאחר שעשרות חרדים התנפלו על נהג אוטובוס באזור. בחקירת האירוע הנהג טען כי נבהל מהמון שבא לתקוף אותו והחל בנסיעה כדי להתחמק – כשהוא לא ראה את אייזנטל בן ה-14 שנדרס למוות. שלושה בני אדם נוספים נפצעו באירוע, כשהם פונו לבית החולים שערי צדק במצב קל.
מהמשטרה נמסר אתמול כי "בהמשך להודעת המשטרה בדבר הפרת הסדר האלימה בירושלים והמקרה שבו היה מעורב נהג אוטובוס, מובהר כי על פי בדיקה ראשונית, מדובר בצומת שהיה פתוח לתנועת כלי רכב ולא באזור שבו בוצעה חסימה יזומה על ידי המשטרה. במקום זה, נחסם האוטובוס על ידי מפרי סדר שהתפרעו, תוך חסימת הציר וסיכון ממשי של משתמשי הדרך. מתחקור ראשוני של הנהג עלה כי הוא הותקף על ידי מפרי סדר, ולאחר מכן אירע המקרה המצער. נהג האוטובוס נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה לצורך בדיקת נסיבות האירוע".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
יוסי
צריך לבדוק אם נהג האוטובוס נבהל ופחד נכנס ללחץ וניסה לברוח לא מקבל שישר המשטרה קובעת עובדה אשם וזהו מקווה שהשופט יבדוק לעומק ויחליט לא מאמין...
צריך לבדוק אם נהג האוטובוס נבהל ופחד נכנס ללחץ וניסה לברוח לא מקבל שישר המשטרה קובעת עובדה אשם וזהו מקווה שהשופט יבדוק לעומק ויחליט לא מאמין לכל מה שהמשטרה מוציאה מייד בלי לבדוק לעומק דבריםהמשך 10:32 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שם משמואל
מה רצח? מה המניע לרצח? לכל היותר זו המתה בקלות דעת. רצח זה לא. וכנראה גם לא רשלנות. אדם קם בבוקר לעבודה. נקלע להפגנה ומנסים לעשות בו לינץ'. הוא מתקשר...
מה רצח? מה המניע לרצח? לכל היותר זו המתה בקלות דעת. רצח זה לא. וכנראה גם לא רשלנות. אדם קם בבוקר לעבודה. נקלע להפגנה ומנסים לעשות בו לינץ'. הוא מתקשר לבקש עזרה, והעזרה לא מגיעה. ברגע האחרון הוא מנסה להימלט. למה הוא עצור? אולי זה קשור לזה שהוא ערבי? מי יודע בישראל 2026. ימים רעים עוברים עלינו.המשך 10:54 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
נהג מסכן, שהמון של נערים אלימים ניסו לעשות בו לינץ' ונס על חייו ובסוף מואשם ברצח!!!! מדינה של פסיכים!!!!! אסור להיות נהג אוטובוס במדינת ישראל! אפרופו רצח, התרחש רצח אמיתי בביר אל...
נהג מסכן, שהמון של נערים אלימים ניסו לעשות בו לינץ' ונס על חייו ובסוף מואשם ברצח!!!! מדינה של פסיכים!!!!! אסור להיות נהג אוטובוס במדינת ישראל! אפרופו רצח, התרחש רצח אמיתי בביר אל מכסור אתמול! אבל למשטרה קל יותר לחקור תאונת דרכים מאשר לחקור מאות רציחות או חלילה להתמודד עם פרוטקשן בצפון, שהחקלאים חיים בתנאים בלתי אפשריים.המשך 11:09 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שם משמואל
מה רצח? מה המניע לרצח? לכל היותר זו המתה בקלות דעת. רצח זה לא. וכנראה גם לא רשלנות. אדם קם בבוקר לעבודה. נקלע להפגנה ומנסים לעשות בו לינץ'. הוא מתקשר...
מה רצח? מה המניע לרצח? לכל היותר זו המתה בקלות דעת. רצח זה לא. וכנראה גם לא רשלנות. אדם קם בבוקר לעבודה. נקלע להפגנה ומנסים לעשות בו לינץ'. הוא מתקשר לבקש עזרה, והעזרה לא מגיעה. ברגע האחרון הוא מנסה להימלט. למה הוא עצור? אולי זה קשור לזה שהוא ערבי? מי יודע בישראל 2026. ימים רעים עוברים עלינו.המשך 10:54 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
צריך לבדוק אם נהג האוטובוס נבהל ופחד נכנס ללחץ וניסה לברוח לא מקבל שישר המשטרה קובעת עובדה אשם וזהו מקווה שהשופט יבדוק לעומק ויחליט לא מאמין...
צריך לבדוק אם נהג האוטובוס נבהל ופחד נכנס ללחץ וניסה לברוח לא מקבל שישר המשטרה קובעת עובדה אשם וזהו מקווה שהשופט יבדוק לעומק ויחליט לא מאמין לכל מה שהמשטרה מוציאה מייד בלי לבדוק לעומק דבריםהמשך 10:32 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר