המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של הנהג שדרס למוות את יוסף אייזנטל ז"ל בהפגנה בירושלים ב-15 ימים, לצורך המשך החקירה – כשהם מייחסים לנהג עבירות רצח בנסיבות מחמירות ונהיגה פוחזת

יום אחרי דריסתו למוות של הנער יוסף אייזנטל ז"ל בהפגנת החרדים בירושלים, המשטרה הודיעה כי בכוונתה להביא את הנהג הדורס לבית המשפט ולבקש להאריך את מעצרו ב-15 יום – זאת לצורך המשך החקירה.

במשטרה אמרו כי הם מייחסים לנהג עבירה של רצח בנסיבות מחמירות – הסעיף החמור ביותר – וכן עבירה של נהיגה פוחזת. הדיון בנושא הארכת מעצרו של הנהג תתקיים היום (רביעי) בשעה 15:00.

כזכור, האירוע הקשה התרחש אתמול בערב במהלך הפגנת החרדים נגד הגיוס, לאחר שעשרות חרדים התנפלו על נהג אוטובוס באזור. בחקירת האירוע הנהג טען כי נבהל מהמון שבא לתקוף אותו והחל בנסיעה כדי להתחמק – כשהוא לא ראה את אייזנטל בן ה-14 שנדרס למוות. שלושה בני אדם נוספים נפצעו באירוע, כשהם פונו לבית החולים שערי צדק במצב קל.

מהמשטרה נמסר אתמול כי "בהמשך להודעת המשטרה בדבר הפרת הסדר האלימה בירושלים והמקרה שבו היה מעורב נהג אוטובוס, מובהר כי על פי בדיקה ראשונית, מדובר בצומת שהיה פתוח לתנועת כלי רכב ולא באזור שבו בוצעה חסימה יזומה על ידי המשטרה. במקום זה, נחסם האוטובוס על ידי מפרי סדר שהתפרעו, תוך חסימת הציר וסיכון ממשי של משתמשי הדרך. מתחקור ראשוני של הנהג עלה כי הוא הותקף על ידי מפרי סדר, ולאחר מכן אירע המקרה המצער. נהג האוטובוס נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה לצורך בדיקת נסיבות האירוע".