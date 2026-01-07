אחיו של לוחם המילואים רועי וסרשטיין ששם קץ לחייו, כשהיה בין סבבי מילואים: "רועי מסר את נפשו בקרב למען המדינה ושם קץ לחייו בעקבות שירותו הצבאי. אנחנו יוצאים למלחמה על הצדק והכבוד הראוי למשפחות ולחללים"

משפחות החיילים המתאבדים פתחו במאבק נגד יישום המלצות וועדת אלמוז: הבוקר (רביעי) הוגשה עתירה לבג"ץ המבקשת לבלום את יישום מסקנות הוועדה.

העותרים בשם המשפחות, מכון ירושלים לצדק ופורום יהלומי קרב, מבקשים מבג"ץ לעצור את יישום החלטות הוועדה ולפעול מידית להכרה מלאה ושוויונית בחיילים שהתאבדו לאחר שירותם הצבאי בדיוק כמו חיילים שנפלו בעת שירותם הצבאי. בעתירה נטען כי מדובר באפליה קשה ואבחנה בין פגיעה פיזית לפגיעה נפשית שנגרמת מהלחימה.

מאז פרוץ המלחמה התאבדו לפחות 74 לוחמים ולצידם כ־279 ניסיונות התאבדות. בעתירה מבקשים לקבוע כי כשמוכח קשר ישיר בין השירות לבין ההתאבדות, אין הצדקה משפטית או מוסרית לשלול מהלוחמים הללו את מעמד חללי צה"ל ואת ההכרה הממלכתית המלאה במשפחותיהם.

(עו"ד מטעם המשפחות. רותם בן שמחון, מכון ירושלים לצדק)תום, אחיו של לוחם המילואים רועי וסרשטיין ששם קץ לחייו בחודש יולי האחרון, כשהיה בין סבבי מילואים: "רועי מסר את נפשו בקרב למען המדינה ושם קץ לחייו בעקבות שירותו הצבאי. אנחנו יוצאים למלחמה על הצדק והכבוד הראוי למשפחות ולחללים שמסרו את נפשם למען המדינה, בדיוק כמו חייל או לוחם שנפל בקרב".