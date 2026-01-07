כתב כאן 11 שהותקף אתמול באבנים עלי המפגינים החרדים מוצא את הקשר לטרגדיה בה נדרס מפגין שעה קלה לאחר מכן: "ציבור שאצלו מותר לעשות הכל. מותר לירוק על הכל. לפגוע בהכל"

כתב כאן 11, חיים גולדיטש שהותקף על ידי המון חרדי, דקות לפני דריסת המפגין בהפגנה אתמול, מוצא את הסיבה לטרגדיות שקורות לציבור החרדי שוב ושוב.

גולדיטש הותקף אתמול על ידי קבוצה של חרדים במהלך ההפגנה נגד גיוס, כשמתפרעים השליכו אבנים לעברו ופצעו שני מאבטחים שעמדו לצידו. השניים נפגעו בראשם מאבנים ופונו לבית החולים שערי צדק.

שעה קלה לאחר האירוע הזה, התנפלו עשרות חרדים על נהג אוטובוס שנבהל והחל בנסיעה, וגרם להרג מפגין.

עוד באותו נושא התפללו לרפואתו: כתב כאן 11 חיים גולדיטש נפצע בלבנון

"ציבור שאצלו מותר לעשות הכל. מותר לירוק על הכל"

"האקלים של הפגנות החרדים בירושלים זה האקלים שמייצר את הכל. זו הסיבה שבגללה נער חרדי נהרג. זו הסיבה ששניים מתוך שלושה מאבטחים שאבטחו אותי הערב בשביל לשדר חדשות מטופלים בבית חולים שערי צדק עד עכשיו", כתב אתמול גולדיטש ברשתות החברתיות.

"טרגדיות קורות שוב ושוב אצל ציבור שאצלו מותר לעשות הכל. מותר לירוק על הכל. לפגוע בהכל".

נזכיר כי בעצרת ההמונים נגד גיוס, לפני כחודשיים, נהרג מפגין שככל הנראה התאבד, כשקפץ אל מותו מקומה גבוהה במגדל שנמצא בבנייה והכניסה אליו אסורה. יחד איתו היו עוד עשרות חרדים בתוך הקומות הגבוהות, אחד מהם גם טיפס ונתלה על מנוף בגובה 50 מטר. אתמול נהרג מפגין מדריסת אוטובוס, הנהג טען כי נבהל מהמון שבא לתקוף אותו והחל בנסיעה כדי להתחמק. הוא לא ראה את המפגין, כבן 18, שנדרס למוות.