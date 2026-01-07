קצין בכיר אומר לסרוגים כי בשנת 2025 חלה ירידה בטרור ביו"ש. "יש פה שינוי מהותי מאוד בתפיסת ההגנה, בסדר הפעולות", הוא אומר. "מיגרנו וקטענו את תופעות הטרור שהתפתחו להם בקן הטרור של מחנות הפליטים"

בדיון שהתקיים השבוע, סיכם קצין בכיר בצה"ל את השנה האזרחית שהסתיימה בשבוע שעבר, עם הסתכלות לשנה החדשה. מהנתונים שהוצגו עלה כי ישנה ירידה משמעותית ברמת הטרור ביהודה ושומרון.

ההסבר הצבאי פשוט לכאורה: כשיש לך חופש פעולה יש לך יותר מודיעין וזה מביא לירידה בטרור. יתרה מכך אומר לנו קצין בכיר בפיקוד מרכז: "אין תושבים במחנות הפליטים כמו ג'נין, נור אה שאמס וטול כרם בצפון השומרון. רק צה"ל שם".

הקצין הבכיר גדל ונולד ביו"ש ועד היום הוא קשור בנימי נפשו לפיקוד מרכז, שם גם הוא מתגורר.

"יש פה שינוי מהותי מאוד בתפיסת ההגנה, בסדר הפעולות", הוא אומר, "מיגרנו וקטענו את תופעות הטרור שהתפתחו להם בקן הטרור של מחנות הפליטים".

"הרבה מהעבריינות בערים האלה יצאו ממחנות הפליטים – כך שזה סידר גם למחבלים את המערכת של מי שגר שם. אין תושבים במחנות הפליטים, צה"ל שולט. והוא מוסיף "יש פה פעילויות סיכוליות וכירורגיות כדי לקטוע את השרשרת שמנסה לקום. אנחנו פועלים בצורה אגרסיבית ומושכלת לאור התוצאות הללו".

ממה אתה מוטרד? אני שואל והקצין משיב: "כיום בתמונת המצב ובדפ"אות (דפוס פעולה אפשרי, ק.פ.) שלנו בזירת יו"ש זה המפגע הבודד כי זו תופעה שאנחנו לא יודעים להגיד היכן תקרה – זה בחור מתוסכל שקם בבוקר ומבצע פיגוע".

יש לנו פתרון לאפשרות חדירה ליישובים כמו שראינו ב 7.10?

"זה לא שלא יהיו יותר תופעות של נסיונות חדירות, גם גדודי "דוד" זה חלק מההגנה בתוך היישובים.

יש כיום 25 גדודים ו-5 חטיבות והשנה נסיים את כולם. זה מענה כוח משמעותי ליישובים. זה כח שיתן מענה ראשוני ומיידי. זה ההחלט שינוי משמעותי ממה שראינו עם פרוץ המלחמה".