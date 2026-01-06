בהמשך לדיווחים כי חיזבאללה פורש טילי נ"ט ונערך לקראת מתקפה נרחבת נגד ישראל – הפרשן יוסי יהושוע מדווח כי צה"ל נערך לקראת מלחמה

הפרשן הצבאי יוסי יהושוע, התייחס הערב (שלישי) בחדשות i24 לפרסומים לפיהם צה"ל נערך למלחמה מול חיזבאללה בלבנון. "נתניהו קיבלה אור ירוק מטראמפ. אני יכול לומר לך כי מערכת הביטחון אמרה לו שהיא מוכנה, צה"ל אמר לו שהוא מוכן לאירוע הזה.

כל הגורמים: אגף המודיעין, פיקוד צפון, חיל האוויר, אגף המבצעים – כולם מוכנים לפעולה".

עוד הוא הוסיף: "עכשיו ההחלטה אצל נתניהו: האם אנחנו הולכים למהלך הזה עכשיו? האם אנחנו ממתינים להתפתחות באיראן שנדבר עליה לאחר מכן? כי יש קשר בין שתי הזירות. האם אנחנו מנהלים את האירוע הזה, אולי אנחנו נביאים שהאירנים יצטרפו – כן או לא? זה שחקן חדש שנכנס לשיקולים שלנו.

אני, אם אני מסתכל לכיוון לבנון, אני חושב שהזירה הזו יותר קרובה מאשר זירות אחרות, אלא אם כן האיראנים יבצעו משהו כזה או אחר. אבל אני מציע להרגיע בהקשר הזה: הם לא נמצאים, חיזבאללה, באותה נקודה. חיזבאללה עם 20% מהיכולות. אנחנו נמצאים בעומק השטח, אנחנו תקפנו, הרגנו למעלה מ-400 פעילים, הרגנו לו את הרמטכ"ל פואד שוכר והוא לא הגיב. אנחנו תוקפים שם על בסיס יומיומי.

אנחנו עם הגנה מצוינת אל מול כל היכולות שלו. גם אם תהיה זליגה כזו או אחרת, זה לא לזליגות של טילים שיבואו מאיראן, אז להרגיע. אנחנו רואים פחות או יותר אם וכאשר זה יצא לפועל, בעיקר יהיו יממות של קרב בינינו של חיזבאללה שמתישהו יעצרו בלחץ כזה או אחר.

השאלה היא האם נכון יהיה לצאת למהלך הגדול הזה, או אולי עדיף להישאר באותה מדיניות שלנו".