הפועל חולון ניצחה את טראפני האיטלקית באחד האירועים ההזויים ביותר שנרשמו בכדורסל האירופאי – כשהמשחק הסתיים אחרי שבע דקות בלבד בתוצאה 36:5. האיטלקים עלו עם 5 שחקנים, ונותרו עם שחקן אחד על הפרקט אחרי רצף עבירות

אחד האירועים הביזאריים שהיו בשנים האחרונות בכדורסל האירופאי התרחש הערב (שלישי) בסדרת הפליי-אין ל-BCL. הפועל חולון רשמה ניצחון על טראפני האיטלקית – כשהמשחק הסתיים אחרי שבע דקות בלבד בתוצאה 36:5. כתוצאה, הסגולים עלו ליתרון 1-0 בסדרה, שתקבע מי עולה לפלייאוף ליגת האלופות של פיב"א.

הקבוצה האיטלקית, שנמצאת על סף פירוק, עלו עם חמישה שחקנים – כששניים מהם היו מהנוער. אחרי רצף עבירות, כשנותר שחקן אחד על הפרקט, המשחק הסתיים בניצחון לקבוצה הישראלית. לפי חוקי הכדורסל, אחרי 5 עבירות, השחקן יוצא. ברגע שנשאר שחקן אחד לקבוצה, המשחק מסתיים – וזה בדיוק מה שקרה בהיכל טוטו.

ביום חמישי הקרוב אמור להתקיים משחק גומלין באיטליה – ובשלב הזה, ספק אם הוא יתקיים. עוד לפני כן, טרפאני אמורה להגיע מחר לדיונים בבית הדין באיטליה בנוגע לעתידה, והיא צפויה להיות מושעית ולמעשה לסיים את דרכה בליגה המקומית.