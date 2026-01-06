חיזבאללה נערך למלחמה עם ישראל ופורס מאות טילי נ"ט, משגרים ואמצעי לחימה נוספים בגבול ישראל, הסיבה לכך היא הטענה כי נתניהו קביל אור ירוק מטראפ לתקוף בלבנון

חיזבאללה החל להיפרס בגבול ולהכין מאות טילים לשיגור, מחשש שעימות עם ישראל מתקרב, כך דווח הערב (שלישי) בארם ניוז.

בדיווח שהובא על ידי ספיר ליפקין, נטען כי חיזבאללה החל בפריסה חשאית של יחידות הלוחמה שלו וחלק מנשקו האסטרטגי לפני כמה ימים. צוין כי פריסה זו נובעת מהנחה, שלפיה "עימות עם ישראל הוא כעת רק עניין של זמן ושהמצב לאחר הפגישה הקרובה של ועדת הפיקוח על הפסקת האש יהיה שונה מכפי שהיה קודם לכן".

לדברי המקורות, החלטת חיזבאללה התקבלה לאחר שהתקבל מידע מודיעיני מדויק המצביע על כך שראש ממשלת ישראל נתניהו "קיבל אור ירוק מדיני מלא מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפתוח במתקפה נרחבת נגד חיזבאללה" – במסגרת גישה ישראלית-אמריקנית שמטרתה לנטרל את חיזבאללה תחילה, לפני כל עימות ישיר עם איראן.

עוד באותו נושא רמז לתקיפה באיראן? השר הבכיר באמירה חריגה 09:12 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

המקורות טענו כי הפעולות הנוכחיות אינן רק תמרוני הגנה מקומיים, אלא שינוי כולל של מיקומים, כולל העברת יחידות לוחמה נבחרות, פריסה מחדש של נשק מתקדם והתאמת מרכזי פיקוד ושליטה, בהתאם לתרחיש של מלחמה נרחבת.

המקורות הדגישו כי חיזבאללה פרס בימים האחרונים מחדש טילים לטווח בינוני הניתנים לשיגור ממשגרים ניידים, לצד עם טילי נ"ט מתקדמים, מערכות ניידות ותקשורת המקושרות ליחידות טילים מדויקות וציוד תמיכה לוגיסטי ליחידות הטב"מים.