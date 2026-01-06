נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזהיר את המחוקקים הרפובליקנים כי המפלגה חייבת לשמור על הרוב בקונגרס: "אם לא ננצח בבחירות האמצע – הדמוקרטים ימצאו סיבה להדיח אותי"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשא הערב (שלישי) דברים בכנס למחוקקים הרפובליקנים בבית הנבחריו, כשבדבריו טען כי המפלגה חייבת לנצח בבחירות האמצע שייערכו בנובמבר הקרוב ולשמור על הרוב הרפובליקני בשני בתי הקונגרס. בנאומו הזהיר כי אם יאבדו את הרוב – הדמוקרטים יפעלו להדיח את טראמפ מתפקיד הנשיא.

"אנחנו חייבים לנצח בבחירות האמצע, כי אם לא ננצח – הם ימצאו סיבה להדיח אותי" אמר טראמפ. "אנחנו לא מדיחים אותם, ואתם יודעים למה? כי הם מרושעים יותר מאיתנו. היינו צריכים להדיח את ג'ו ביידן על מאה דברים שונים – אבל לא עשינו זאת".

לטענת הנשיא, "הדמוקרטים הם מרושעים וחכמים. אבל למזלנו, יש להם מדיניות נוראית. לנו יש מדיניות נהדרת, יציבה, עם הגיון בריא – ולהם יש מדיניות איומה. הבעיה היא שהם נשארים מאוחדים. הם אף פעם לא יצביעו נגד הצעה שלהם".