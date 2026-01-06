אחרי הפוגה של מספר ימים מהגשם, השירות המטאורולוגי מעניק הצצה למה שיקרה בימים הקרובים, ומסביר מתי יגיע המהפך.
בהודעה של שירות המטאורולוגי נכתב: "עוד 3 ימים של מזג אוויר שמשי, יבש וחם יחסית לעונה לפנינו ואז יגיע מהפך במזג אוויר. במהלך יום שישי יתחזקו הרוחות המערביות ויגיעו לשיא לקראת ערב עם משבים של עד כ-90 קמ״ש באזורי החוף ובהרים".
בשירות מתארים: "גשמים מצפון הארץ ועד צפון הנגב כאשר מוקדי הגשם צפויים בפנים הארץ ובהרים: בגולן, בגליל ובהרי יהודה שם צפויים כ-40-50 מ״מ ויותר ושיטפונות צפויים בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, בנגב המערבי והצפוני במהלך יום שישי ועד שבת. במהלך השבת יתמעטו הגשמים וייסתיימו".
