אחרי הפוגה של מספר ימים מהגשם, השירות המטאורולוגי מעניק הצצה למה שיקרה בימים הקרובים, ומסביר מתי יגיע המהפך. בהודעה של שירות המטאורולוגי נכתב: "עוד 3 ימים של מזג אוויר שמשי, יבש וחם יחסית לעונה לפנינו ואז יגיע מהפך במזג אוויר. במהלך יום שישי יתחזקו הרוחות המערביות ויגיעו לשיא לקראת ערב עם משבים של עד כ-90 קמ״ש באזורי החוף ובהרים". כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . גשם, לפנות בוקר, בחיפה. צילום - עומרי סלנר בשירות מתארים: "גשמים מצפון הארץ ועד צפון הנגב כאשר מוקדי הגשם צפויים בפנים הארץ ובהרים: בגולן, בגליל ובהרי יהודה שם צפויים כ-40-50 מ״מ ויותר ושיטפונות צפויים בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, בנגב המערבי והצפוני במהלך יום שישי ועד שבת. במהלך השבת יתמעטו הגשמים וייסתיימו".

