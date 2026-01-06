לאחר שהוסדר בהסכמה העברת הקמפוס המזרחי של מכללת תל חי ממועצה אזורית גליל עליון לקריית שמונה הודיע שר החינוך יואב קיש כי אוניברסיטת קריית שמונה יוצאת לדרך

בישיבה שהתקיימה היום (שלישי) בהשתתפות שר החינוך יואב קיש וראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן, הודיעה המועצה האזורית גליל עליון על העברת הקמפוס המזרחי של תל חי לידי קריית שמונה. בעקבות המהלך הודיע שר החינוך כי יכנס את המל"ג עוד החודש להודיע על הקמת אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

החלטת השר, שהתקבלה בדצמבר 2023, קבעה כי האוניברסיטה תוקם בקריית שמונה ותהווה מרכיב מרכזי בתהליך השיקום והצמיחה של העיר. בהתאם לכך הוגדרו עקרונות ברורים, שמטרתם להבטיח שהאוניברסיטה תהיה חלק בלתי נפרד מקריית שמונה ותתרום לחיזוק העיר ותושביה.

ההודעה מגיעה על רקע המתחים בין הממשלה לקריית שמונה, זאת בעקבות הימנעות ראש הממשלה נתניהו מפגישת ראשי רשויות מיישובי קו העימות בצפון במשך מעל שנה. ביום שני השבוע הודיע נתניהו כי יקיים ישיבת ממשלה בקריית שמונה.

שר החינוך יואב קיש: "הקמת אוניברסיטת קריית שמונה היא מהלך לאומי משמעותי לשיקום העיר ולפיתוח האזור כולו. כבר מהרגע הראשון קבעתי כי האוניברסיטה חייבת להיות חלק בלתי נפרד מתהליך השיקום והצמיחה של קריית שמונה. האקדמיה היא מנוע מרכזי לחיזוק ההון האנושי, ליצירת תעסוקה איכותית ולהתפתחות חברתית וכלכלית, וההסכמות שהושגו היום מאפשרות להתקדם להקמת האוניברסיטה שתחזק את קריית שמונה והגליל כולו".

עקרונות ההקמה – קריית שמונה במרכז: העברת המבנה המזרחי של מכללת תל חי לתחום השיפוט של עיריית קריית שמונה באמצעות ועדת גבולות; כל מבנים חדשים שיבנו לטובת האוניברסיטה – בתוך תחום העיר קריית שמונה בלבד; תכנון עירוני לעיר חכמה עם אזורים ייעודיים לקמפוס, מגורים ותעשייה; שיקום העיר קריית שמונה כנדבך מרכזי ומהותי במהלך הקמת האוניברסיטה; חיזוק ההון האנושי בעיר ושילוב תושבי קריית שמונה בליבת העשייה האקדמית – קידום יזמות חברתית ותעסוקה איכותית לתושבים; העמקת המעורבות האקדמית, החברתית והקהילתית בעיר קריית שמונה.

קבלת העקרונות במלואם על ידי המועצה האזורית גליל עליון, לצד הצהרתם בוועדת הגבולות להעביר בהסכמה את המתחם המזרחי של מכללת תל חי לשטח השיפוט של עיריית קריית שמונה, מאפשרות להתקדם לאישור הסופי ולהקמת אוניברסיטת קריית שמונה – מהלך אסטרטגי שיחזק את העיר ויהפוך אותה למוקד אקדמי, חברתי וכלכלי משמעותי בצפון.

לשם הקמת האוניברסיטה, עומדת הממשלה להעביר בקרוב החלטה על תקצוב בהיקף של למעלה מ-500 מיליון ש״ח להקמת האוניברסיטה ולפיתוחה.

ראש העיר קריית שמונה אביחי שטרן: ״זהו רגע היסטורי עבור קריית שמונה ותושביה. לאחר שנים של עבודה סיזיפית, מאות ישיבות ומאבק נחוש, מכללת תל חי הופכת לאוניברסיטת קריית שמונה בגליל, שתפעל מתוך תחומי העיר ותהפוך לעוגן צמיחה מרכזי. תודה לשר החינוך יואב קיש על הנהגה, מחויבות והחלטה אמיצה שהפכו חלום רב שנים של קריית שמונה והגליל למציאות. המאבק על עתיד הצפון והעיר נמשך. נמשיך להוביל, לפתח ולדאוג לכך שכל תושב ותושבת בקריית שמונה ובגליל יזכו לעתיד ראוי, איכותי ומלא הזדמנויות. חג שמח קריית שמונה והגליל״.

אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית הגליל העליון: ״מדובר במהלך בעל חשיבות לאומית ואזורית, שמתאפשר הודות לשיתוף פעולה ואחריות של כלל הגורמים, ובהם מועצה אזורית הגליל העליון, שפעלה יחד עם עיריית קריית שמונה, הנהלת המכללה להסרת חסמים ולקידום התנאים הנדרשים. האוניברסיטה תהווה מנוע צמיחה משמעותי בתחומי החינוך, הכלכלה וההתיישבות בגליל העליון ובצפון כולו״.

בני בן־מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון ויו״ר אשכול הגליל המזרחי: ״ההכרזה של שר החינוך יואב קיש, על הפיכת מכללת תל חי לאוניברסיטה היא רגע מרגש ובעל חשיבות רבה לצפון ולגליל כולו. מדובר במהלך בעל משמעות לאומית, המחזק את ההשכלה הגבוהה, המחקר והחדשנות בגליל ויוצר הזדמנויות חדשות עבור צעירים וצעירות ללמוד, להתפתח ולבנות את עתידם כאן״.

הנהלת מכללת מתל חי: ״בימים אלה, אנו מקימים בלב קריית שמונה את הרובע האוניברסיטאי, הראשון מסוגו בישראל. הקמת האוניברסיטה היא מהלך אסטרטגי המחבר בין אקדמיה פורצת דרך לחיי קהילה תוססים. הסמכתה הרשמית של תל-חי כאוניברסיטה בימים אלו היא קריטית מתמיד – זהו המפתח למשיכת אלפי סטודנטים וחוקרים, לחידוש הצמיחה באזור הגליל המזרחי וגם להאצת החדשנות, וחיזוק חוסנה של קריית שמונה והמרחב הגלילי כולו כעוגן לאומי איתן לאחר יותר משנתיים של מלחמה״.