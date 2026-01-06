אחרי שכינה את דובר המשטרה: "אפס ופרחח רחוב" – משטרת ישראל פנתה היום בדרישה מהיועמ"שית לפתוח בחקירה פוליטית נגד חבר הכנסת אחמד טיבי

משטרת ישראל פנתה היום (שלישי) ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליט המדינה בבקשה לאשר פתיחה בחקירה פלילית נגד חבר הכנסת אחמד טיבי, כך פורסם בחדשות 13. הבקשה הוגשה בחשד לעבירה של העלבת עובד ציבור.

נזכיר כי חבר הכנסת אחמד טיבי, ודובר משטרת ישראל אריה דורון התנגחו בעימות משודר וחריף ביותר, במהלך ראיון בתוכנית ״שיחת היום״ עם לוסי אהריש.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . העימות בין אחמד טיבי לדובר המשטרה מתוך ״שיחת היום״ עם לוסי אהריש ברשת 13

חבר הכנסת טיבי תקף את משטרת ישראל, על רקע מבצע האכיפה המוגבר, ומותו של תושב היישוב, מוחמד חסין תראבין, בן ה-35. תראבין נורה על ידי שוטר במהלך מבצע האכיפה המתרחש ביישוב.

ח"כ טיבי תקף את המשטרה בחריפות, והאשים את השוטרים בביצוע "הוצאה להורג" בתראבין, ואף הגדיר את המשטרה כ"מאפיה" וטען כי השוטרים טשטשו ראיות. אריה דורון, דובר המשטרה, שנכח באותה העת לאולפן יצא כנגד דבריו הקשים של טיבי ותקף "תתבייש לך! חבר כנסת בישראל שקורא למשטרה מאפיה".

בפנייה שהועברה ליועמ"שית ופרקליט המדינה, מבקשת המשטרה לבחון את המישור הפלילי בהתבטאויותיו של ח"כ טיבי, שכינה אתמול את ניצב-משנה דורון בכינויים "אפס", "פרחח" ו"פקיד מושתן". עבירת העלבת עובד ציבור, בה נחשד חבר הכנסת, מחייבת אישור מיוחד של היועצת המשפטית לממשלה כאשר מדובר בנבחר ציבור המוגן בחסינות.

עוד באותו נושא לקראת ההלוויה בתראבין: המשטרה בהודעת אזהרה לציבור 11:04 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בתגובה, תקף טיבי את דובר המשטרה בשורה של אמירות קשות, "תסתום את הפה שלך פקיד מושתן", וכנוסף כינה את דורון "אפס", ו"פרחח רחוב" ועוד הוסיף ואמר כי הוא "פרחח, איש ליכוד שהוא דובר משטרה".

מדוברות המשטרה נמסר : "אנו מגנים מכל וכל את דבריו של חה״כ אחמד טיבי, אשר כינה את דובר המשטרה בכינוים מבזים, שיש בהם לא רק לשון הרע אלא גם מהווים עבירה פלילית של העלבת עובד ציבור, אשר תטופל בהתאם. מובהר כי נגן על כבודם של לובשי המדים, אשר עושים לילות כימים לשמירה על בטחונם של אזרחי ישראל וביניהם אחמד טיבי. לא נשתוק אל מול התנהלות משתלחת ושיח בלתי מכבד כלפי שוטרים מכל גורם ובכל מסגרת , לרבות אלו, המנצלים את חסינותם לרעה ועולבים בשוטרים ובקצינים. אנו מצפים מחה״כ אחמד טיבי ומהממונים עליו, לפרסם התנצלות פומבית ודורשים מערוצי התקשורת שלא להוות פלטפורמה להתנהגות כגון זו".

גם מפלגת חדש תעל פרסמה הודעת תגובה, בה נמשכה המתקפה: "מי שמנסה להפוך את הדיון מתיק רצח לחשבון על ניסוח, עושה זאת כדי לטשטש פשע, לכסות על כישלון ולהגן על מערכת שאיבדה שליטה ומצפון. ח״כ אחמד טיבי תיאר את המציאות כפי שהיא, הוצאה להורג בדם קר, פשע נתעב, והאמת הזו צורבת למי שאחראים לה.

דובר המשטרה, דורון, שהשתלח בחכ טיבי, נבחר ציבור, אינו סמכות מוסרית ואינו דמות מקצועית. הוא עסקן ליכוד כושל, שמונה כדובר כושל, ומתפקד בהתאם. מי שנכשל פוליטית הוצנח למערכת אכיפת החוק, וכעת מנסה להשתיק ביקורת במקום להסביר איך אזרח נרצח הפתח ביתו באופן נפשע. רמתו אפסית, ואחריותו, כמו אחריות השר שמינה אותו, כבדה".