אחרי שיאיר גולן סירב לאפשר לכתב ערוץ 14 להשתתף בהצהרה, בהנהלת הערוץ הגיבו בזעם: "החלטה של נבחר ציבור למנוע מכלי תקשורת מסוים להשתתף באירוע תקשורתי המתאימה לדיקטטורים, היא תקדים מסוכן לעיתונות החופשית בישראל"

ערוץ 14 פרסמו הערב (שלישי) הודעה לתקשורת בה תקפו בחריפות את יו"ר מפלגת "הדמוקרטים" יאיר גולן, זאת לאחר שהוא סירב לאפשר לכתב הערוץ להשתתף במסיבת עיתונאים שיערוך הערב.

"בהמשך להתבטאויותיו של יאיר גולן על כוונתו לסגור את ערוץ 14, נמסר מטעמו כעת כי הוא מסרב לאפשר לכתב הערוץ להשתתף בהצהרה שימסור הערב לתקשורת" נאמר. "החלטה של נבחר ציבור למנוע מכלי תקשורת מסוים להשתתף באירוע תקשורתי המתאימה לדיקטטורים, היא תקדים מסוכן לעיתונות החופשית בישראל".

בערוץ 14 הוסיפו ופנו לאמצעי התקשורת האחרים: "אנו בטוחים כי כלי התקשורת בישראל לא ישתפו פעולה עם מדיניות דיקטטורית שכזו".

עוד באותו נושא מפתיע: עיתונאי השמאל נגד סגירת ערוץ 14 10:50 | חדשות סרוגים 7 0 😀 👏

כזכור, בשבועות האחרונים גולן התבטא פעמים רבות נגד ערוץ 14 ואף אמר כי יפעל לסגור את הערוץ אחרי הבחירות הבאות. "ערוץ 14 במתכונתו הנוכחית הוא ערוץ תעמולה של נתניהו ולא חלק מדמוקרטיה" אמר בציוץ שפרסם אמש ברשת X. "נהפוך אותו לערוץ תקשורת אמיתי".

בנוסף, בראיון לפודקאסט של אתר Ynet גולן טען כי "ערוץ 14 מוכיח יום יום שאין מדובר בכלי תקשורת אמיתי, אלא בזרוע אלימה של השלטון שנועדה להפיץ שקרים ולפרק את החברה הישראלית. כשערוץ משתלח ברמטכ״ל בזמן מלחמה, מסמן משפחות חטופים כאויבים ומפיץ קונספירציות ושקרים – זה לא תקשורת ובטח שלא חופש ביטוי, זו הסתה נגד אזרחי המדינה, חבלה ישירה ומכוונת בדמוקרטיה".

לדבריו, "ערוץ 14 קיים אך ורק כדי לשרת את הממשלה ולרדוף את מתנגדיה. כשגוף פועל ללא סטנדרטים אתיים, מתעלם מהוראות הרגולטור ומשמש ככלי הפצה של שנאה ופילוג, הוא מאבד את זכות הקיום הדמוקרטית שלו. דמוקרטיה חפצת חיים חייבת לשרטט גבול ברור בין עיתונות חופשית לבין תעמולה ארסית שמפוררת אותה מבפנים".