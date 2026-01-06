הסקספוניסט ושחקן נבחרת ישראל בטניס לשעבר, תומר צימרמן, משחרר סינגל חדש המשלב בין עולמות הרוק לשורשים היהודיים. על החיבור בין המשבר הבריאותי לאמונה: "החסידות מדברת תמיד להסתכל חיובי"

עולם המוזיקה הישראלי רגיל למפגשים מסקרנים, אך הסיפור של תומר צימרמן מיוחד בפני עצמו. מי שהיה מוכר כשחקן בנבחרת ישראל בטניס, עובר בשנים האחרונות מסע אישי ורוחני עמוק, שמוצא כעת ביטוי בסינגל חדש ומרגש המשלב בין הגיטרות של שנות ה-70 לבין עומקי המסורת היהודית: "איך הלב שלי נהיה שלך".

האזינו לשירו של תומר צימרמן – "איך הלב שלי נהיה שלך":

מגרש הטניס וצלילי הסקסופון

דרכו של צימרמן אל המוזיקה לא הייתה שגרתית. למעשה, הוא החל לעסוק בתחום בשלב מאוחר יחסית, בגיל 32, ודווקא מתוך אחת התקופות המאתגרות בחייו – התמודדות עם מחלה קשה. מאז אותו משבר בריאותי, הספיק צימרמן להוציא כבר שלושה אלבומים, כאשר כל צליל נטען במשמעות שמעבר למוזיקה בלבד.

בשנים האחרונות עובר צימרמן תהליך של התקרבות ליהדות, דבר ששינה לחלוטין את פני יצירתו. אם בעבר גדל על ברכי הרוק הקלאסי, הרי שכעת הוא מבקש ליצוק לתוך הסאונד המוכר גם תכנים רוחניים. החיבור הזה יצר שפה מוזיקלית המשלבת טקסטים מהמקורות עם סאונד עדכני, פיוטים עם גיטרות, ותפילה שנשזרת בתוך מקצבי הרוק.

"קצת אור מאיר את החושך"

הסינגל החדש נולד מתוך רצון להביא לידי ביטוי את האופטימיות שבחסידות לצד הכרת תודה אישית עמוקה. צימרמן משתף ברקע לכתיבת השיר ומסביר כיצד התפיסה היהודית סייעה לו ברגעי השפל: "כל אחד עובר קשיים בחיים, כל אחד עובר מורדות. השאלה היא איך הוא יוצא מזה. החסידות מדברת תמיד להסתכל חיובי על החיים. קצת אור מאיר את החושך".

מעבר לרובד הרוחני, השיר מהווה מחווה של אהבה והוקרה לאשתו, שליוותה אותו ברגעים המורכבים ביותר. "האישה שאיתי תמכה בי בימים הקשים ביותר. כשעברתי אירוע בריאותי – היא הייתה שם בשבילי. זה שיר אהבה בשבילה", הוא מספר.