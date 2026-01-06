משרד הבריאות עדכן על כלב ביתי נגוע בכלבת שאותר במטע ליד הישוב יובל שבגליל העליון. שישה אנשים שנחשפו הופנו לקבלת טיפול מונע

חשש להתפרצות כלבת: משרד הבריאות עדכן היום (שלישי) על כלב ביתי נגוע בכלבת שאותר במטע סמוך לישוב יובל שבגליל העליון. שישה אנשים שנחשפו לכלב הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת.

במשרד אמרו כי הם "מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים 19.12.2025 ועד 04.01.2026 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת, טלפון 04-6994257, 04-6994200, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע. לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".

בנוסף, המשרד קרא להדגיש את ההנחיות הבאות:

* הורים לילדים – לברר עם ילדיהם, אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות.

* בעלי חיות מחמד – ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי, לצורך וידוא מצב חיסונם.

* להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים.

"משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת" נמסר.