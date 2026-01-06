קשישה בת 91 פונתה לבית החולים וולפסון לאחר שנפלה לתוך בריכה ציבורית בעיר. היא נמשתה מהמים כשהיא מחוסרת הכרה, ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ראשוני לפני שפינו אותה לטיפול נמרץ

אישה בת 91 טבעה לאחר שנפלה לבריכה בבת ים. האירוע המדאיג התרחש היום (שלישי) בבריכה ציבורית בעיר.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים וולפסון בחולון, כאשר במצב קשה.

פראמדיקית מד"א יערית אורן וחובש רפואת חירום במד"א רשיד עבדאל רחמן סיפרו: "קיבלנו דיווח על אישה שנמשתה מהמים בבריכה ציבורית. הובילו אותנו אל המקום וראינו מראה קשה – אישה בת 91 שכובה על סף הבריכה, כשהיא מחוסרת הכרה".

לדברי הפרמדיקים: "הנוכחים במקום סיפרו לנו שהיא ככה"נ נפלה לתוך הבריכה. כתוצאה ממצבה הקריטי נדרשנו לפעול במהירות, והענקנו לה טיפול רפואי ראשוני בשטח. תוך המשך מתן הטיפול, פינינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבה מוגדר קשה".