הפועל תל אביב הודיעה על החתמה ראשונה לחלון ההעברות של ינואר בקבוצות הגדולות בישראל. האדומים החתימו את מרקוס קוקו הצרפתי, על חוזה לשנה וחצי

הפועל תל אביב הודיעה היום (שלישי) על החתמה ראשונה לחלון ההעברות של ינואר בקבוצות הגדולות בישראל. האדומים החתימו את מרקוס קוקו הצרפתי, על חוזה לשנה וחצי.

קוקו מגן ימני שיחק חמש שנים בליגת העל הצרפתית בנאנט ורשם 131 הופעות. הוא סירב בקיץ להגיע למועדון וחתם בקלוז' הרומנית, וכעת שינה את דעתו.

עוד באותו נושא רשמי: ערן זהבי הודיע על פרישה מכדורגל 10:13 | שמחה רז 0 0 😀 👏

קוקו סיכם את תנאיו במועדון, ינחת בארץ ביממה הקרובה ויחתום רשמית על חוזה לעונה וחצי בכפוף למעבר בדיקות רפואיות. בן ה-29 ערך תשע הופעות ליגה בחצי העונה החולפת במדי קלוז'. לפני כן לבש במשך חמש עונות את המדים של נאנט הצרפתית, וערך במדיה 131 הופעות.

חניכיו של אליניב ברדה נמצאים במקום החמישי בליגת העל עם 28 נקודות, אחרי שהופחתו להם שתי נקודות על אירועי הדרבי. לפני יומיים ניצחו במשחק סוער 0:1 את מ.ס אשדוד.