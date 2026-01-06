המועצה האזורית עמק חפר ורשות ניקוז ונחלים שרון ממשיכות בהובלת המיזם לשמירה על נחל אלכסנדר ומתקן הטיפול בשפכים מנזקי זיהום העקר המגיע מבתי הבד הפלסטיניים. "מקדמים מתקן טיהור חדש שימנע זרימת זיהום לנחל באופן נרחב"

צוות משותף של המועצה האזורית עמק חפר ורשות ניקוז ונחלים שרון הוביל בהצלחה מיזם למניעת נזקי זיהום העקר – חומר לוואי מתהליך ייצור השמן בעונת מסיק הזיתים, שבעבר הוזרם מבתי הבד ברשות הפלסטינית לנחל שכם ומשם לנחל אלכסנדר וגרם נזק לחי, לצומח ואף למתקני הטיפול בביוב.

המיזם מתבסס על חמישה מעגלי הגנה שגובשו על ידי הצוות, אשר משתכללים עם הזמן. מעגלים אלה כוללים איסוף העקר מבתי הבד ברש"פ בעזרת תקציב ייעודי של ארבעה מיליון שקלים שהוקצו על ידי המינהל האזרחי; טיפול בחומר סופח בוצה במתקן הטיפול בביוב נחל שכם; טיפול בעזרת האגנים הירוקים; סכירה, שאיבה והגלשה במאגר תפעולי; ועתודת מים שפירים לפתיחה בעת עקר להגנה על האסטואר – חלקו המערבי של הנחל בו מתרכזים עיקר החי והצומח.

את הצוות המשותף מוביל חיזקי סיבק, סגן ראשת המועצה אזורית עמק חפר ומנהל מינהלת נחל אלכסנדר; וחברים בו רן פרחי, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים שרון; דרור אפשטיין, מנהל אגף הנדסה; זיו פורמן, סמנכ"ל החברה הכלכלית עמק חפר; יאיר מולאי, פקח רשות הטבע והגנים ביהודה ושומרון; יובל סבר, פקח נחלים במשרד להגנת הסביבה; ואלכסיי שולומיצקי, מנהל גן לאומי נחל אלכסנדר. הצוות עסק במניעת הזיהום ברמה יומיומית כמעט כולל מול השותפים למיזם המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, המינהל האזרחי ועוד.

גלית שאול, ראשת המועצה האזורית עמק חפר ויו"ר רשות ניקוז ונחלים שרון: "אנו פועלים ללא הרף כדי לשפר את איכות מי נחל אלכסנדר, בשיתופי פעולה ובפעולות רבות ומגוונות. לצד זאת, הדבר החשוב ביותר שאנו מקדמים מול המדינה הוא הקמת מתקן הטיהור החדש, מט"ש, שימנע זרימת זיהום לנחל באופן נרחב. אנו מתקדמים לקראת יציאת המכרז להקמתו, ולא נרפה עד שהמט"ש החדש יקום ויחל לפעול".

חיזקי סיבק, סגן ראשת המועצה אזורית עמק חפר ומנהל מינהלת נחל אלכסנדר: "שיתוף הפעולה בין חברי הצוות והגופים השונים הוא המפתח להצלחה סביבתית זו שנה נוספת, ואנו מתחילים בקרוב להיערך לעונת המסיק הבאה. אנו ממשיכים לשכלל את מעגלי ההגנה במרכיבים נוספים הכוללים הכנת תקציבים, שילוב שותפים חדשים ועוד". רן פרחי, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים משרון: "נמשיך בפעולות בלתי פוסקות למניעת כניסת זיהומים לנחלים שלנו, הן מהרשות הפלסטינית והן מתחומי ישראל".