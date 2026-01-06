יהורם גאון, בין גדולי הזמר העברי כבר עשורים ארוכים, חוגג אירוע שיא מרגש: בגיל 86 הוא מתחתן עם בת זוגו בחמש עשרה השנים האחרונות

בגיל 86, הזמר האהוב יהורם גאון פתח דף חדש בחייו האישיים כשנישא לבת זוגו, אלה לוסה, במעמד אינטימי ומשפחתי. האירוע, שהתקיים בבית כנסת בהשתתפות קרובים בלבד, חגג את הנישואין השניים של הזמר, שכבר היה נשוי בעבר.

גאון, ששמר על פרטיותו לאורך השנים, הכיר את לוסה, עולה מלטביה בת 55, לפני כ-15 שנים. הזוגיות ביניהם פרחה מאז 2010, והחתונה האחרונה נערכה תחת חופה שהנחה הרב הראשי הספרדי לשעבר, הרב שלמה משה עמאר.

בעבר, יהורם גאון היה נשוי לאורנה מ-1977, נישואים שנמשכו שבע שנים. מהקשר ההוא נולדו לו שני ילדים, והוא תמיד הדגיש את מאמציו להיות אב נוכח ומסור, למרות לוח זמנים עמוס בהופעות.

פרקים אישיים לצד קריירה מפוארת

השמחה האישית מגיעה בתקופה מוצלחת גם מבחינה מקצועית. גאון, חתן פרס ישראל ויקיר ירושלים שזכה להשיא משואה ביום העצמאות ה-69, עולה השבוע לבמה בהיכל מנורה מבטחים להופעה ראשונה מסוגה.

עוד באותו נושא יהורם גאון: "זכיתי שהתערוכה הזאת נעשתה בימיי" 18:15 | ענבר מלכא 0 0 😀 👏

המופע, שיתקיים ב-8 בינואר 2026, יכלול להיטים קלאסיים לצד סיפורים אישיים, עם אורחים כמו שירי מימון, תמיר גרינברג וסאבלימינל. תחת ניהול אמנותי של לואי להב וניהול מוזיקלי של עמית הראל, ילוו את יהורם גאון 15 נגנים וזמרי ליווי.

נקודת שיא בסיבוב הופעות מצליח

האירוע בהיכל מנורה מהווה שיא לסיבוב "עוד אני פוסע", שהציג שירים חדשים וסיפורים אישיים שזכו לתגובות חמות מהקהל. גאון, שנחשב לאחד מעמודי התווך של התרבות הישראלית, בנה קריירה רבת פנים הכוללת סרטים, סדרות טלוויזיה, הצגות ועשרות שירים שהפכו לנכס צאן ברזל במצעד הישראלי.

גם תערוכה מיוחדת על סיפור חיים של גאון מוצגת בימים אלו במוזיאון מגדל דוד בירושלים. אם טרם ראיתם (ושמעתם) את התערוכה הרב חושית, אל תפספסו.