מימוש מיידי של סל טיפולים ללא קבלות והמתנה: אפליקציה חדשה מאפשרת לפצועי משרד הביטחון שימוש בארנק דיגיטלי, עם תקופת הסתגלות בשלושת החודשים הקרובים

אגף השיקום במשרד הביטחון השיק את אפליקציית Shikum.Me, שנועדה לאפשר לפצועים המתמודדים עם פוסט טראומה, פגיעה נפשית או פגיעת ראש לממש את סל הטיפולים והפעילויות השנתי שלהם בצורה דיגיטלית, מיידית וללא צורך בהגשת קבלות או בהמתנה להחזרים כספיים.

האפליקציה מאפשרת מימוש של סל טיפולים שנתי בשווי 6,000 שקלים באמצעות ארנק דיגיטלי, בפריסה של למעלה מ־5,000 מטפלים ונותני שירות ברחבי הארץ. בין האפשרויות המוצעות באפליקציה: טיפולי רפואה משלימה כגון דיקור, עיסוי, יוגה וטיפול במוזיקה, לצד פעילויות ספורט וטבע, בהם מכוני כושר, גלישה, שייט וקבוצות ריצה.

שרית קדרון, סגנית ראש אגף השיקום, מסרה כי האפליקציה פותחה בעקבות שיח עם פצועים ומתוך מטרה להקל על מימוש הזכאויות. לדבריה, המערכת מבוססת על מטבעות דיגיטליים, מאפשרת צפייה בזמינות המטפלים, בדירוג איכות השירות, ומעקב אחר יתרת הסכום למימוש, ללא צורך בהוצאה כספית מצד המטופלים או בהגשת חשבוניות.

על פי הודעת משרד הביטחון, החל מינואר 2026 פצועים הזכאים לסל טיפולים שנתי יקבלו באפליקציה 72,000 מטבעות דיגיטליים, המהווים שווי של 6,000 שקלים. התשלום למטפלים ולמרכזי הספורט יתבצע ישירות מהנייד. פצועים שמטפליהם יצטרפו למערכת ימשיכו לקבל את הטיפול באותם תנאים ומחירים שהיו נהוגים עד כה.

כחלק מהמעבר לשימוש באפליקציה נקבעה תקופת הסתגלות של שלושה חודשים, עד 31 במרץ 2026. במהלך תקופה זו ניתן יהיה להמשיך ולהגיש קבלות עבור טיפולי רפואה משלימה, במקביל לשימוש באפליקציה או עד להצטרפות מטפלים למערכת.