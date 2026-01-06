הפגנת נגד הגיוס נגד תתקיים היום, המשטרה פרסמה את הסדרי התנועה, ואת הצירים החסומים | כבר מהצהרים יתחילו הצירים להיחסם

הפגנת מחאה נגד הגיוס תתקיים היום (שני) בירושלים. המשטרה פרסמה את הסדרי התנועה, ואת הצירים החסומים.

החל מהשעה 12:00 לערך ועד סיום המחאה, ייחסמו לתנועת כלי רכב הרחובות, הסמוכים לרחובות בר אילן וצפניה. רחוב גולדה מאיר יסגר מצומת שפע לכיוון צומת בר אילן. תיתכנה חסימות נוספות ברחובות סמוכים וצירים המובילים למוקדי ההתקהלות. כתוצאה מכך, צפויים עומסי תנועה משמעותיים גם בכניסה וביציאה מהעיר ירושלים.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל נערכת לקראת עצרת מחאה הצפויה להתקיים הערב באזור רחוב בר אילן בירושלים וברחובות הסמוכים. מאות שוטרים ולוחמי מג"ב, יפעלו במטרה לשמור על הביטחון, על הסדר הציבורי ועל שלומם של כלל המשתתפים ותושבי העיר וכן, להכווין את התנועה באזור.

"היערכות המשטרה נועדה לאפשר את מימוש זכות המחאה והביטוי כחוק, תוך שמירה על חופש התנועה ככל שניתן, ביטחונם של משתמשי הדרך, ומניעת כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי ולפגוע ברכוש. המחאה, שתואמה מראש עם המשטרה, תתקיים באזור רחוב בר אילן והרחובות המובילים אליו, ובהתאם למתווה שנקבע עם מארגני המחאה".

בעקבות ההפגנה נגד הגיוס המשטרה ממליצה להימנע מהגעה לאזור

הנחיות המשטרה למפגינים: ההגעה לאזור תיעשה כחוק, במהירות ובאופן מותאם לתנאי הדרך. כל ניסיון לשבש או לחסום תנועה בצירים מרכזיים מהווה עבירה על החוק. עצרת המחאה תתאפשר אך ורק בהתאם למתווה שאושר. במהלך עצרת המחאה חל איסור מוחלט על הבערת אש או חפצים, מעשה מסוכן ובלתי חוקי שיטופל באכיפה נחושה.

המשטרה לא תאפשר חסימת צירים שלא תואמו מראש, ולא תאפשר פגיעה בחופש התנועה של משתמשי הדרך בדרכים החלופיות שיקבעו מראש. יש להישמע להוראות השוטרים בשטח, להימנע מגילויי אלימות, ונדליזם או פגיעה ברכוש. מעשים אלה, יטופלו באפס סובלנות. חל איסור על הטסת רחפנים באזור ללא אישור ותיאום מוקדם עם המשטרה.

המשטרה ממליצה להימנע מנסיעה לאזור רחובות בר אילן וצפניה החל משעות הצהריים ולהסתייע באפליקציות הניווט. לנוכח העומסים הצפויים, ציבור הנהגים מתבקש לנהוג באחריות, בסבלנות ובזהירות, ולהישמע להוראות השוטרים שיפעלו בשטח להכוונת התנועה בהתאם למצב.