הזמרת הצעירה אופירה שופן בת 22 מבאר שבע משחררת סינגל חדש וממכר "בא לי", שפותח את אלבום הבכורה "פופ קוטור" ב-2026. השיר מגיע אחרי הלהיטים "צונאמי", "אנטיביוטיקה" ו"לא עושה"

כשאופירה שופן הוציאה את הסינגל שלה "צונאמי", הוא לא התפוצץ מייד. עברו כמה חודשים, והוא החל לקבל חשיפה חזקה ברשתות. מהר מאוד הוא גם כבש את תחנות הרדיו והפך להיות שיר כזה שנתקע בראש: "הייתה אחת פה בסביבה, שם בדוי נקרא לה מאמי"…

הבוקר (שני) שופן מוציאה שיר חדש בשם "בא לי". השיר, שפותח את אלבום הבכורה שלה "פופ קוטור" שייצא השנה, מגיע אחרי להיטים כמו "צונאמי", "אנטיביוטיקה" ו"לא עושה" שכבשו את המצעדים, הרשתות ופלייליסט גלגלצ.

האזינו לשירה החדש של אופירה שופן – "בא לי":

מסע אישי מהחרם להצלחה

מגיל צעיר שימשה המוזיקה לאופירה מקום בריחה. בתיכון עברה חרם קשה, כתבה למגירה ולמדה גיטרה. בגיל 16 התקבלה ללהקת "צעירי באר שבע" והופיעה על במות, כולל מול בית הספר שבו סבלה מחרם – שם הבינה שהכי חשוב מה שהיא מרגישה עם עצמה.

תקופת הקורונה אפשרה לה להתמקד בכתיבה, אך היא בחרה להתגייס לצה"ל במטרה לצאת לקצונה: "הרגשתי שאני רוצה קודם לתת מעצמי הכל לצבא ולעשות בשביל המדינה שלי ורק אז להתפנות אליי ולמוסיקה שלי".

היא שירתה כמשקית משמעת בעוצבת הקומנדו, רחוק מהבית, וגאה בשירותה: "עצרתי את ההתפתחות של המוזיקה בשביל לתת מעצמי ואני כל כך מתגאה בזה ולא מתחרטת לרגע".

לקראת השחרור פרצה המלחמה, והיא החליטה להניע את הקריירה המוזיקלית. "צונאמי", הסינגל הראשון, הפך ללהיט ענק: "אמרתי לאבא שלי לפני שהשיר יצא 'אני אסתפק גם ב60 אלף צפיות', היום הסאונד בטיקטוק עומד על 6000 סרטונים והשיר על 3 מליון צפיות".

"בא לי" – חשיפה אישית

הסינגל החדש נכתב עם רון בי, דור דניאל וניצן קייקוב.

אופירה מספרת: "אני כל כך מתרגשת להוציא את השיר הזה כי יש בו המון רגש ואני מתרגשת להיות כל כך חשופה בפני הקהל שלי. זה השיר שפותח את האלבום… השיר עוסק בעולם הפנימי שלי והתהיות במקצוע ביני לבין עצמי וביני לבין האנשים הסובבים אותי, ומביא משהו חדש, מרענן ומסקרן".