שרת המשפטים לשעבר איילת שקד התייחסה הבוקר (שלישי) לפרסומים על פריצה לטלפון הנייד שלה על ידי קבוצת ההאקרים האירנית “חנדלה”, במהלך ריאיון אצל יניר קוזין ובתוכנית בגלי צה״ל.
לדבריה, לא הופתעה מהאירוע. שקד אמרה כי בתקופת כהונתה כשרת המשפטים קיבלה אזהרות בנושא מצד גורמי ביטחון. ״כשהייתי שרת המשפטים, ראש השב״כ דאז נדב ארגמן אמר לי, האיראנים מנסים לפרוץ לך לטלפון״, אמרה.
כאמור, קבוצת ההאקרים “חנדלה”, המזוהה עם איראן, טענה כי הצליחה לפרוץ לטלפון הנייד של השרה לשעבר איילת שקד. הקבוצה העלתה לרשת קבצים שלטענתה נשאבו מהמכשיר, בהם כ-208 עמודים של אנשי קשר, לצד תכנים מהרשת החברתית X. החומרים פורסמו תחת הכותרת: “סודות המלכה”.
שקד, בוגדת רקובה, שעם בנט הקימה את ממשלתם עם האחים המוסלמים ועם המשותפת כרשת הגנה, ורוצים עם ליברמן להקים עם נציגי חמאס בכנסת גם את ממשלתם הבאה!!08:54 06.01.2026
