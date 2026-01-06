בצה״ל מסרו כי טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הסיכון לפגיעה באזרחים, וכי פעילות הארגונים באתרים שהותקפו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום ביטחוני

דובר צה"ל מסר כי צה"ל תקף אתמול (שני) מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים של ארגוני הטרור חיזבאללה וחמאס במספר מרחבים בלבנון.

על פי הודעת צה"ל, במסגרת התקיפות הותקפו תשתיות צבאיות מעל ומתחת לקרקע, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים ששימשו את חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל, וכן לצורך שיקום יכולות הארגון.

בנוסף נמסר כי צה"ל תקף אתרים לייצור אמצעי לחימה של חמאס בדרום לבנון, אשר שימשו להתעצמות הארגון ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

בצה"ל ציינו כי האתרים שהותקפו מוקמו במרחבים אזרחיים, וכי מדובר בשימוש של ארגוני הטרור באוכלוסייה האזרחית כמגן לפעילותם. עוד נמסר כי טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הסיכון לפגיעה באזרחים, ובהם אזהרות מקדימות לאוכלוסייה באזור.

לדברי צה"ל, פעילות ארגוני הטרור באתרים אלה מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. בצבא הדגישו כי ימשיכו לפעול להסרת כל איום ביטחוני.