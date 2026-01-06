לוחם מגדוד 13 של חטיבת גולני נפצע באורח קשה אמש ( שני) בעקבות תאונה מבצעית בדרום רצועת עזה.

מדובר צה"ל נמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה במצבו. צה"ל מסר כי נסיבות האירוע נבדקות.