לוחם מגדוד 13 של חטיבת גולני נפצע באורח קשה אמש ( שני) בעקבות תאונה מבצעית בדרום רצועת עזה.
מדובר צה"ל נמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה במצבו. צה"ל מסר כי נסיבות האירוע נבדקות.
הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שנפצע באורח קשה בתאונה מבצעית במהלך פעילות בדרום הרצועה. בצה״ל עדכנו כי משפחתו עודכנה במצבו
