משרד הכלכלה והתעשייה משיק את מיזם "הסל של ישראל" – הליך תחרותי בין רשתות המזון להוזלת מחירי מוצרי יסוד לציבור. השר ברקת: "שובר את כללי המשחק"

משרד הכלכלה והתעשייה בראשות השר ניר ברקת השיק אתמול (ראשון) את מיזם "הסל של ישראל", מהלך לאומי חדש שמטרתו הפחתת יוקר המחיה, הגברת התחרות בענף הקמעונאות והעצמת כוחו של הצרכן הישראלי.

במסגרת המיזם, מוביל המשרד הליך תחרותי פתוח בין רשתות קמעונאות ארציות, שבמסגרתו תיבחר רשת אחת שתתחייב למחיר הנמוך ביותר עבור סל של 100 מוצרים הנמכרים ביותר בישראל. הרשת הזוכה תתחייב למכור לציבור את סל המוצרים במחיר המוזל אליו התחייבה לאורך תקופה של שישה חודשים, עם אפשרות להארכה לחצי שנה נוספת והיא תלווה בקמפיין ציבורי רחב היקף בהובלת המדינה.

המיזם מבוסס על הליך תחרותי ושקוף, במסגרתו מפרסם משרד הכלכלה סל מוצרים סגור ומוגדר מראש, הכולל מחיר ייחוס לכל מוצר ולסל כולו. רשתות הקמעונאות המתמודדות, נדרשות להגיש הצעת מחיר לכל אחד מהמוצרים, כאשר הזוכה תיקבע על פי המחיר הכולל הנמוך ביותר, בכפוף לעמידה מלאה בתנאי הסף. בכך יוצר המשרד תמריץ ממשי ומתמשך להורדת מחירים, תוך השוואה ישירה, פשוטה וברורה בין הרשתות – לטובת הצרכנים.

ההשתתפות במיזם פתוחה לרשתות קמעונאות ארציות בעלות פריסה רחבה, להן לפחות 40 סניפים פיזיים פעילים, בפריסה גאוגרפית של לפחות שבעה מתוך תשעה אזורים ברחבי הארץ, כפי שהוגדרו בהליך. הרשתות נדרשות להתחייב לזמינות רציפה של מרבית מוצרי הסל, לעמידה במחירים המוצעים לאורך כל התקופה, ולהצעת המחירים גם בערוצי מכירה מקוונים, ככל שאלו קיימים.

המהלך נועד לייצר השפעה ממשית ומוחשית על יוקר המחיה, באמצעות הוזלה בפועל של סל מוצרי יסוד נפוצים הנרכשים על ידי משקי הבית בישראל. לצד ההוזלה הישירה, המיזם צפוי להשפיע על כלל השוק, באמצעות הגברת התחרות, יצירת סטנדרט חדש של שקיפות מחירים והעצמת יכולת ההשוואה של הצרכנים. כחלק מהמהלך, יקים משרד הכלכלה אתר ייעודי שיציג לציבור את סל המוצרים, מחירי הייחוס, זהות הרשת הזוכה והמחיר המוזל לצרכן. בנוסף, יופעל מנגנון פניות ציבור ייעודי לצורך בקרה ופיקוח על עמידת הרשת בהתחייבויותיה.

מהלך זה מצטרף לשורה ארוכה של רפורמות שמוביל משרד הכלכלה והתעשייה בשנים האחרונות לצמצום יוקר המחיה והגברת התחרות במשק, בראשן רפורמת "מה שטוב לאירופה טוב לישראל", שאושרה בדצמבר 2024 ומאפשרת אימוץ רגולציה אירופית לצורך הקלה בייבוא; רפורמת "מה שטוב לארה״ב טוב לישראל" להכרה בתקנים אמריקאיים, שאושרה השבוע בממשלה; ביטול איסור יבוא מקביל וביטול בלעדיות יבואנים, הקלה בדרישות רגולטוריות וביטול הצורך באישור מכון התקנים במקרים מסוימים, וכעת מיזם "הסל של ישראל" שמובל על ידי אגף בכיר למסחר ושירותים, שמייצר תחרות ישירה בין רשתות הקמעונאות על סל מוצרים אחיד לטובת כלל הצרכנים בישראל.

שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת: "אני מתרגש לחשוף את הפרויקט, אשר יוצא לדרך לאחר עבודת מטה שנמשכה יותר מחצי שנה. 'הסל של המדינה' הוא מהלך לאומי חדש ששובר את כללי המשחק: רשתות המזון יתחרו זו בזו על ההנחה הגדולה ביותר עבור אזרחי ישראל. זו בשורה אמיתית לכל משפחה. הפרויקט צפוי לחסוך כ- 2,000 ₪ למשפחה בשנה".