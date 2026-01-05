צוער מגדוד ׳גפן׳ בבית הספר לקצינים, נפצע היום (שני) באורח קשה , כתוצאה מתאונת אימונים בבסיס בצפון הארץ. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה.
