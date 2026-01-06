סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל אומרת לסרוגים כי חיזבאללה ואיראן חטפו מכה קשה מחטיפת מדורו בוונצואלה, הפתרון היצירתי שלה לגיוס חרדים במקום החוק הנוכחי, האזהרות שנתנה לאוסטרליה לפני הטבח והביקורת שלה על הליכוד

סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל, הגיעה לראיון בתכנית כיפות ברזל עם נתנאל איזק באולפן סרוגים עם לראיון עומק בתקופה מורכבת עבור מדינת ישראל. "תקופה קשוחה", היא מגדירה זאת בפתח השיחה, אך מדגישה את גודל השעה: "זו פשוט מלחמת עצמאות שנייה של מדינת ישראל".

התוכנית לגיוס חרדים: "קו הישיבה יחיה את הגבול"

אחד הנושאים הבוערים ביותר על סדר היום הציבורי הוא חוק הגיוס. השכל מביעה התנגדות נחרצת למתווה המתגבש כעת בקואליציה: "החוק הנוכחי… הוא פרסה, הוא איזשהו ניסיון לדחות את זה עוד הפעם ועוד הפעם… אי אפשר אחרי השבעה באוקטובר… לטאטא דברים מתחת לשטיח". היא מזהירה כי ללא תיקונים משמעותיים, "לא יהיה חוק גיוס. זה לא חוק גיוס, זה חוק אי-גיוס".

במקום זאת, השכל מציגה מתווה יצירתי משלה המכונה "ישיבות גבול". הרעיון מבוסס על העתקת ישיבות לאזורי הגבול, כמו מטולה, החרמון ובקעת הירדן, תוך יצירת רצף של ישיבות כל 10 עד 15 קילומטרים.

לפי המתווה, הישיבה תחולק לשלוש קבוצות: תלמידי חכמים שילמדו באופן מלא, קבוצה שתשלב לימוד ושמירה, וקבוצה שתגיע לשיעורי תורה תקופתיים. כולם יעברו "טירונות שמלמדת אותם איך להיות לוחמים… לעמוד במשימות של הבסיס של אבטחת הגבול, תצפיתניות, איסוף מודיעין, מארבים, סיור ממונע, ש.ג".

השכל מתארת את החזון: "תלמידי חכמים יושבים שם ומציבים חומה רוחנית וחומה פיזית של לוחמים שעומדים ושומרים על גבולות מדינת ישראל… ושמה אתה שומר על הבועה החרדית… הרב של אותו זרם נמצא שמה ודואג לכשרות ודואג ללימודים… ומן הצד השני אתה משחרר את צה"ל מהמשימה של אטימת גבולות". לדבריה, המודל הזה מבטיח כי "לא קו המחרשה יחיה את הגבול, אלא קו הישיבה יחיה את הגבול… לימודי התורה יחיו את קו הגבול".

עם זאת, היא מודה כי בשיחות עם חברי כנסת חרדים, הרעיון נדחה: "הם ממש ביטלו את זה על הסף… הם כן מעוניינים בפתרון הקל, בלנסות להגיע לעוד פינה".

על הליכוד והחזרה לקואליציה: "הליכוד לא מצליח לייצג את הליכודניקים"

למרות חזרתה של מפלגת תקווה חדשה לקואליציה ולממשלה, השכל מחדדת את ההבדל בינה לבין חבריה למפלגה שחזרו לליכוד. "ההחלטה שלי באמת הייתה עוד גם לפני שחזרנו – לא לחזור לשורות הליכוד", היא אומרת, ומסבירה כי היא מרגישה שאינה יכולה לייצג את הציבור שלה בתוך המפלגה הנוכחית.

"אני אומרת את זה בכאב גדול שהליכוד היום לא מצליח לייצג את הליכודניקים, את הציבור הכי ימני, הכי ציוני… וזה הפך להיות תנועה שפשוט נסחטת על ידי השותפות שלה בתוך הקואליציה הזו ומייצגת בסוף מגזרים אחרים". לדבריה, קל היה פוליטית לחזור לליכוד, אך היא בחרה בהחלטה הערכית.

הזרוע האיראנית בדרום אמריקה

כסגנית שר החוץ, השכל מתייחסת גם לאתגרים גלובליים, ובראשם ההתבססות האיראנית בוונצואלה ובאמריקה הלטינית. היא מתארת כיצד חיזבאללה ואיראן השתלטו על נתיבי הברחת סמים ונשק באזור: "אתה רואה את ההתבססות שלהם שמה. 30% מהתקציב של חיזבאללה לפני השבעה באוקטובר… הגיע מאמריקה הלטינית. מסמים, נשק בלתי חוקי דרך ונצואלה".

היא מברכת על המעורבות האמריקאית הגוברת באזור: "ברגע שהמשחתות התחילו לנוע דרומה והנוכחות הצבאית הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה של ארצות הברית באמריקה הלטינית נמצאת שמה, אז הם מתחילים לתפוס חזרה את התפיסה הביטחונית שלהם".

אנטישמיות עולמית: "נפל האסימון שרן, הולך להיות פה אירוע עולמי"

השכל משתפת ברגע שבו הבינה את גודל גל האנטישמיות העולמי, כבר ב-8 באוקטובר, בעקבות שיחה עם אחותה המתגוררת בטקסס. אחותה נתקלה במפגינים פרו-פלסטינים מול הפרלמנט בטקסס: "מישהי עם חיג'אב עומדת מולה עם הטלפון שלה ומראה לה צלבי קרס, גופות מהשבעה לאוקטובר וצוחקת לה בפנים. זה זעזע אותי… נפל האסימון לי – שרן, הולך להיות פה אירוע עולמי אחר".

היא מתייחסת גם לפיגועים וגילויי השנאה באוסטרליה, מקום בו התגוררה בעבר. היא מספרת כי הזהירה את ראש ממשלת אוסטרליה והממשל המקומי: "אני הזהרתי שפיגוע טרור הוא רק עניין של זמן… אמרתי להם, אם אני לא אגן עליכם ואעמיד אותו בנקודה עם גב לקיר שהוא ירגיש מחוייב כדי להגן עליכם, זה יסתיים בדם". היא מבקרת בחריפות את ההנהגה האוסטרלית על "מדיניות ממשלתית אנטי ישראלית, רטוריקה אנטי ישראלית שמלבה ומצדיקה את אותה אלימות… וחוסר אכיפה".

לוחמות ושוברות קונספציה

השכל, שהייתה לוחמת מג"ב באינתיפאדה השנייה, משווה בין התקופות ומדברת על שבירת הקונספציה. "הקונספציה – לא נכנסים לעזה, ורק בלית ברירה אחרי הטבח הנורא של השביעי אוקטובר אז נכנסים", מציין המראיין, והשכל מסכימה ומשתפת בתחושות הדור שלה: "כל מי שגדל בתקופה הזו יש לו אפילו ולו איזה PTSD, פוסט טראומה קטנה כזו… שאתה תמיד מסתובב, מסתכל מאחורי הכתף… ואיפשהו התחושה הזו חזרה".

היא מספרת בגאווה על קבוצת הלוחמות ששירתה איתן: "השיחות הראשונות וההתכתבויות הראשונות אחרי השבעה באוקטובר היו: 'תביאו לי אפוד ונשק, גייסו אותי למילואים'. כולן אמהות… ולא הייתה אחת שאמרה לא".

לסיכום, השכל מבטיחה להמשיך לפעול למען המדינה מכל מקום בו תוכל להשפיע: "אני אמשיך לשרת את מדינת ישראל ואת עם ישראל ואני אעשה את זה ממקום שבו אני יכולה לייצג את הציבור הימני הציוני".