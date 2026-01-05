המשטר האיראני אובד עצות, טראמפ איים כי פגיעה במפגינים תגרור מחיר חמור, והשליט העליון עלי חמינאי חושש לסיים כמו מדורו

גורמים בכירים במשמרות המהפכה, חלקם מקורבים אף למנהיג העליון עלי חמינאי, חשפו בפני גורמי תקשורת מערביים כי המשטר מוצא את עצמו "אובד עצות" לאחר איומי הנשיא טראמפ, וכי במשטר באיראני מתקשים לגבש צעדים שירסנו את ההפגנות באופן שלא יגרור תגובה בינלאומית.

על פי אותו גורם מקורב לחמנאי: "האיומים של טראמפ טרפו את כל הקלפים, היכולת של המשטר לפעול כנגד ההפגנות הצטמצם באופן בלתי אפשרי".

על פי הבכירים, המצב הכלכלי באיראן קשה ביותר, ואין למשטר את המשאבים לפתור או לשפר את דרישות האזרחים. רק אמש הציעה הנשיא פזשכיאן להעביר לכל אזרח סכום של 4 יורו בחודש, למשך ארבעה חודשים.

סכום שמסתכם ב-16 יורו, או בסביבות 80 שקלים. וגם זו נחשבה להצעה מרחיקת לכת, שהוגשה על ידי נשיא רפורמיסט.

הכלכלה האיראנית נמצאת במצב קשה, כאשר דולר אמריקאי בודד נסחר באיראן תמורת מעל ל-40 אלף ריאל (המטבע המקומי) בנוסף לאינפלציה, המחסור הכבד במים מקשה גם הוא על כל פעולה משטרית, ומגביר את הלחץ על המשטר.

עוד באותו נושא שאלנו את ליברמן: תהיה הסלמה בקרוב מול איראן? 14:21 | נחום פרי 2 0 😀 👏

בנוסף, אותם מקורבים הסבירו כי גם הפעולה האמריקאית הנועזת בוונצואלה לא השקיטה את מנוחתו של המנהיג העליון.

"איראן עלולה להיות הקורבן הבא של מדיניות החוץ התוקפנית של טראמפ" הסבירו הגורמים, ומסרו כי באיראן גוברים החששות שישראל וארצות הברית ינצלו את שעת הכושר לצאת לפעולה צבאית כבד כנגד המשטר האיראני.