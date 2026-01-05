18:47

הוד השרון: בן 37 במצב קשה אחרי שנחנק מחתיכת בשר

18:24

מקורב לחמיניאי חושף: "המשטר אובד עצות, טראמפ טרף את הקלפים"

18:16

חם מהרגיל, מעונן ורוחות; הסערה בדרך: תחזית מזג אוויר

18:14

אחרי הוראת הפינוי: צה"ל תוקף יעדים של חמאס וחיזבאללה

18:09

לפיד: "צריך לעשות רפורמה משפטית"

18:07

אירוע ירי בנצרת: נער בן 15 נהרג ואדם נוסף נפצע אנוש

17:54

נתניהו תוקפני במליאה: "אתם האופוזיציה הקיצונית ביותר"

17:51

תפנית דרמטית בפרשת היימנוט קסאו: "הם קנו אותה; היא בחיים"

17:46

דרמה במגדל העמק: אישה איימה בסכין על נוכחים במחלקת הגבייה

17:45

למה אנחנו עדיין מסכנים לוחמים בסמטאות? לעבור למודל של רפיח

17:33

למרות איומי טראמפ: המשטר בונצואלה במהלך נגד ארצות הברית

17:14

יהדות התורה הודיעה: בנושא הזה נתמוך בכל החוקים של הקואליציה

16:43

גנץ: "ישראל חייבת להתכונן לאפשרות של תקיפה נוספת באיראן"

16:33

מאחורי הסמים והכסף: מעצר מאדורו הוא חדשות רעות לחיזבאללה

16:33

לא עוצרים: צה"ל בהוראות פינוי לכפרים בלבנון

16:24

סוכל פיגוע בדרום רצועת עזה

16:23

הודעה משמחת: בפעם השנייה בנק ישראל מוריד את הריבית

16:15

היערכות שיא: בישראל נערכים לפלישה קרקעית של החות'ים

16:09

"איש של אנשים": נשיא העליון עמית ספד לשופט בני שגיא

16:00

סולברג לממשלה: "עבר הדדלין- תגבשו תוך שבוע מדיניות גיוס"

