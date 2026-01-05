היום (שני) לפני זמן קצר, צה"ל תקף תשתיות טרור של ארגוני הטרור חיזבאללה וחמאס בתקיפות שבוצעו צפונית לנהר הליטני שבלבנון, לאחר שזוהו ניסיונות שיקום ופעילות מתוך אותם האתרים. עד כה צה"ל תקף ארבע מטרות של ארגוני הטרור. במסגרת התקיפות, צה"ל תקף שתי תשתיות טרור תת-קרקעיות של ארגון הטרור חיזבאללה"
מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי הוציא הוראת פינוי לכפרים ענאן ואל-מנארה בדרום לבנון לקראת תקיפה של תשתיות חמאס במקום. הודעה נוספת ניתנה לכפר חתא, עין א-תנא.
ההודעה המלאה: "אזהרה דחופה לתושבי לבנון, ובפרט בשני הכפרים הבאים: ענאן (אנאן) ואל-מנארה (אל-חמארה). צה"ל יתקוף תשתיות צבאיות השייכות לארגון הטרור חמאס באזורים אלה בעתיד הקרוב. אנו קוראים לתושבי הבניינים המסומנים באדום במפות המצורפות ובבניינים להתפנות".
