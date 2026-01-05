המשטר בונצואלה מתעלם מהאזהרות של ארצות הברית והנשיא טראמפ, ויוצא למבצע טיהור רחב נגד "מרגלים" ומתנגדי משטר

למרות האזהרות החריפות של הנשיא טראמפ לשאריות משטר מדורו בונצואלה, כוחות הביטחון יצאו במבצע טיהור ברחבי המדינה, כנגד מי שהם מגדירים בתור "מרגלים אמריקאים".

יומיים לאחר שלכידת נשיא ונצואלה על ידי כוחות אמריקאים, ולמרות האיומים הישירים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כוחות הביטחון בונצואלה פתחו במבצע רחב נגד מתנגדי משטר וחשודים בקשרים עם ארצות הברית. המשטר טוען כי מדובר במרגלים שפעלו בשטח המדינה בשירות וושינגטון.

לפני יומיים ביצעה ארצות הברית פעולה חריגה, שבמהלכה נלכד נשיא ונצואלה והועבר לשליטה אמריקאית. בוושינגטון הציגו את המהלך כהצלחה ביטחונית וכחלק מהמאבק במשטר בקראקס.

המהלך זעזע את הנהגת ונצואלה והוביל לחשש עמוק מהתפרקות פנימית, עריקות ושיתוף פעולה עם ארצות הברית מבפנים.

דיווחים רבים בתקשורת האמריקאית והעולמית עסקו במרגלים, שלכאורה הגיעו מהמעגל הקרוב ביותר של מדורו.

בתגובה, הודיע המשטר על מבצעי ביטחון נרחבים ברחבי המדינה. עשרות בני אדם נעצרו בחשד להעברת מידע, קשר עם גורמים אמריקאים וסיוע לפעולה שהובילה ללכידת הנשיא.

השלטון טוען כי מדובר ברשת מאורגנת שפעלה מבפנים כדי לערער את היציבות. האופוזיציה טוענת מנגד כי מדובר בגל מעצרים פוליטי שנועד להפחיד ולסתום פיות.