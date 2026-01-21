הרעיון לנטרל את לבנון מעימות אזורי מוצג כהצעת רגיעה אך בפועל משמש כלי סחיטה פוליטי נגד חיזבאללה. כל עוד איראן לא תיכנס להסדר בתנאים אמריקאיים הזירה הלבנונית תישאר בין שקט מתוח להתשה מבוקרת ללא הכרעה ברורה

למרות קמפיין ההפחדה שמוביל בימים האחרונים הצד הישראלי והדיבורים על אפשרות להרחבת העימות בצפון נשיא לבנון ג'וזף עאון מנסה לשדר קו אחר. לא הכחשה של סכנת מלחמה אבל גם לא קבלה שלה כגזירת גורל. לדבריו האווירה הכללית חיובית מתקיים תיאום עם מדינות ידידותיות ונעשית עבודה מדינית שמטרתה למנוע מלחמה כוללת. המסר ברור הסכנה לא נעלמה אך כרגע היא מתרחקת

אלא שמתחת לפני השטח מתגבשת תמונה שונה לחלוטין. בישראל ובוושינגטון לא שוללים את האפשרות הצבאית בלבנון אלא רק דוחים אותה. לפי דיווחים הממשל האמריקאי קרא לישראל לנהוג באיפוק זמני ולאפשר עוד חלון לדיאלוג עם ביירות לפני קבלת החלטות קשות יותר

ניטרול לבנון או סחיטה מדינית

הרעיון שמקודם בשבועות האחרונים הוא “ניטרול” לבנון מכל עימות אזורי במיוחד במקרה של תקיפה נגד איראן. על פניו זה נשמע כהצעת רגיעה. בפועל מדובר במנגנון לחץ. המסר שמועבר לציבור בלבנון חד אם תפרוץ מלחמה האחריות תהיה על חיזבאללה בלבד. לא על ישראל לא על ארה״ב ולא על הזירה האזורית

כך הופך מושג הניטרול לכלי תודעתי. ההתנגדות מוצגת כמי שמחזיקה את המדינה כבת ערובה וכל סירוב להסדרים שמוכתבים מבחוץ מצטייר כסיכון מכוון ללבנון. זו לא הצעה לשלום אלא איום עטוף בשפה דיפלומטית

ההסכמה האמריקאית-ישראלית והקשר האיראני

מקורות לבנוניים רשמיים טוענים כי עמדת הנשיא מבוססת על מידע שהגיע משגרירויות מערביות ומגורמים בינלאומיים בכירים. על פי אותו מידע בפגישה שנערכה בפלורידה בסוף החודש שעבר בין נשיא ארה״ב דונלד טראמפ לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הושגה הבנה עקרונית. אם איראן לא תסכים להסדר בתנאים אמריקאיים תישקל מתקפה נגדה. במקביל יתקדם השלב השני של הפסקת האש בעזה ולבנון תישאר מחוץ למערכה כל עוד חיזבאללה יישאר מחוץ לה

אבל גם כאן יש כוכבית גדולה. הניטרליות הלבנונית מותנית באי מעורבות של חיזבאללה. כל כניסה שלו למערכה תיענה במכה ישראלית רחבה בעיקר בפרברים הדרומיים של ביירות ובבקעת הלבנון. המשמעות ברורה לבנון לא באמת מנוטרלת היא פשוט על תנאי

התשה במקום מלחמה

גם לפי ההערכות האמריקאיות ישראל לא תשנה כרגע את כללי המשחק. התקיפות יימשכו בעוצמה מדודה עם תקרה שניתן להגביה או להנמיך בהתאם להתפתחויות בזירה האיראנית. זהו מודל של לחץ מתמשך לא הכרעה מהירה ולא מלחמה כוללת

במקביל מופעל לחץ פנימי מתוך לבנון עצמה. סנקציות כלכליות חסימת כספי שיקום לחץ פוליטי ותקשורתי והקפאת תהליכים אזרחיים. המדינה או לפחות חלקים ממנה הופכים לכלי משלים ללחץ הצבאי. המטרה לערער את הלגיטימציה הציבורית של חיזבאללה ולשחוק את בסיס התמיכה שלו מבפנים

סעודיה בין חשש לתיווך

ברקע פועלת גם ערב הסעודית. ריאד מנהלת מגעים מול טהרן בניסיון לקדם הסדר מחשש שתקיפה באיראן תגרור כאוס אזורי שיגלוש למדינות המפרץ. מבחינת הסעודים קריסת המשטר האיראני עלולה להיות מסוכנת לא פחות מהמשך קיומו

האמריקאים מצדם מאמינים שאם איראן תסכים להסדר שכולל עצירת מוחלטת של תוכנית הגרעין והפסקת התמיכה בשלוחים בלבנון בעיראק ובתימן ייפתר גם התיק הלבנוני. אם לא תקיפה באיראן תחליש את חיזבאללה ותפתח פתח למלחמת התשה ממושכת שתפורר אותו בהדרגה

לא מלחמה ולא שלום

בסופו של דבר האמירה שרוח הרפאים של המלחמה רחוקה כעת” לא מבטיחה ביטחון. היא מתארת מצב ביניים מתוח. לא שלום ולא מלחמה אלא שחיקה יומיומית. הדיבורים על ניטרול מוחלט של המלחמה אינם פתרון אלא חלק מאסטרטגיה רחבה יותר של התשה אזורית

לבנון לא יוצאת מהמשוואה. היא פשוט נדחקת לעמדת המתנה תחת איום מתמיד. השקט היחסי הוא לא הישג מדיני אלא תוצאה של לחץ מתוזמן. כל עוד ההימור האמריקאי על איראן לא הוכרע הזירה הלבנונית תישאר על אש קטנה מוכנה להידלק בכל רגע