גופת אדם אותרה וחולצה הבוקר בנמל יפו: "למקום הוזנקו צוותי חילוץ והצלה מתחנת יפו ויחידת היל"מ המחוזית (היחידה לחילוצים מיוחדים)

כבאות והצלה חילצו לפני זמן קצר (שני) גופה בין הסלעים ברציף העלייה השניה בנמל יפו. כוחות חילוץ בזירה.

בהודעה נמסר: סמוך לשעה 10:00 התקבלה הודעה במוקד 102 של מחוז דן ,על גופת אדם בין הסלעים ברציף העלייה השנייה בנמל יפו. למקום הוזנקו צוותי חילוץ והצלה מתחנת יפו ויחידת היל"מ המחוזית (היחידה לחילוצים מיוחדים).

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במשטרת ישראל על מציאת גופת גבר בין הסלעים באזור נמל יפו. כוחות משטרה והצלה נמצאים במקום ומתבצעים מאמצים לחילוץ הגופה מהים. מדובר בגופת גבר בשנות ה-70 נסיבות האירוע נבדקות".

פראמדיקית מד"א שרה כהן וחובש רפואת חירום במד"א רועי לבנטר, סיפרו: "קיבלנו דיווח על גבר שנמצא בין סלעים בתוך המים סמוך לנמל יפו. הגענו למקום וחברנו לכוחות הביטחון שחילצו אלינו את הגבר. הוא היה ללא דופק וללא נשימה, ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו".