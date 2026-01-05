לאחר שהמשנה לראש לשכת עורכי הדין, יוסף ויצמן, רמז כי יכול להיות שהשופט בני שגיא חוסל ולא נהרג בתאונת דרכים תמימה – אבישי גרינצייג תוקף אותו

לאחר שפרסמנו כי המשנה לראש לשכת עורכי הדין, יוסף ויצמן, רמז שיכול להיות כי מותו של השופט בני שגיא היה חיסול ולא תאונה, הכתב המשפטי אבישי גרינצייג, מגיב לכך.

בדבריו כתב גרינצייג: "המשנה לראש לשכת עורכי הדין, מפיץ קונספירציה מטופשת שתאונת הדרכים אתמול הייתה למעשה חיסול. אין חשד כזה. מר ויצמן טועה גם בעובדות. והשופט שגיא לא היה מאויים. עאלק ״לא למען סקרנות ציבורית״ ו״כדי להניח את דעת המשפחה״."

נזכיר כי ויצמן כתב: "נשיא בית משפט בדרום, נהרג בתאונת אופנוע שמעלה שאלות קשות ואי אפשר להתעלם מהן. רכב שמזנק משביל עפר, חוצה נתיב בדיוק אל תוך מסלול האופנוע, בתזמון מדויק וללא כל אפשרות תגובה. אלו נסיבות שמחייבות בדיקה מעמיקה ולא הסתפקות בהסברים שטחיים".

עוד הוא הוסיף: "כאשר דמות ציבורית בכירה, שופט מכהן, מוצא את מותו בנסיבות אלו, חובתה של המשטרה לקיים חקירה יסודית, מקצועית ושקופה עד תום. לא למען סקרנות ציבורית, אלא כדי להסיר כל ספק, להניח את דעת הציבור ובעיקר את דעת המשפחה".