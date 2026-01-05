אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי ישראל "מזדהה עם המאבק של העם האיראני" נגד משטר האייתוללות, דובר משרד החוץ בטהרן הגיב בחריפות: "ההצהרות של נתניהו רק מהוות הסתה ומקדמות טרור, אלימות ורצח"

במשרד החוץ האיראני הגיבו היום (שני) להצהרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש על המחאות באיראן, בה אמר כי ישראל "מזדהה עם המאבק של העם האיראני" נגד משטר האייתוללות.

דובר משרד החוץ של איראן, איסמעאיל בקאאי, טען כי "ההצהרות של נתניהו ושל הבכירים האמריקנים בנוגע למצב הפנימי באיראן רק מהוות הסתה ומקדמות טרור, אלימות ורצח. כוחות הצבא של איראן לא יראו רחמים בהגנה על שלמותה של המדינה".

בקאאי הוסיף וטען כי "ישראל מחכה לכל הזדמנות לערער את אחדותנו הלאומית. עמדתה של איראן ברורה – היא מתנגדת לכל תקיפה נגד הריבונות הלאומית של מדינות עצמאיות, ודוחה את השימוש בכוח בכל תירוץ".

כאמור, בישיבת הממשלה אמש נתניהו התייחס למחאות באיראן ואמר כי "אנחנו מזדהים עם המאבק של העם האיראני, עם השאיפות שלו לחופש, חירות וצדק. ייתכן מאוד שאנחנו עומדים ברגע שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידו".

נתניהו ציין כי שוחח עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על האיום האיראני, כשסיפר כי "חזרנו על העמדה המשותפת שלנו של אפס העשרה מצד אחד, וכמובן הצורך להוציא את 400 הקילוגרם של החומר המועשר מאיראן ולפקח על האתרים בפיקוח הדוק ואמיתי. הדיונים האלה היו כמובן בתחילת האירועים שמתפתחים באיראן, האירועים הדרמטיים. ושמעתם את הנשיא מתייחס לזה זמן קצר לאחר מכן. אנחנו כמובן מזדהים עם זה. ממשלת ישראל, מדינת ישראל, והמדיניות שלי".