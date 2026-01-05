לאחר שהוצאה אזהרה בנושא, משרד הבריאות מודיע כי תוצאות הדיגום בחוף הצוק נמצאו תקינות. בחוף ירושלים ובחוף הנפרד האזהרה נותרת בעינה

משרד הבריאות הודיע היום על הסרת אזהרת הרחצה בחוף הצוק שבתל אביב. ההחלטה התקבלה לאחר שהתקבלו תוצאות דיגום תקינות של מי הים בחוף, המצביעות על כך שאיכות המים מאפשרת רחצה ללא חשש בריאותי.

לצד הבשורה החיובית, במשרד הבריאות מדגישים כי האירוע טרם הסתיים בכלל חופי העיר. אזהרת הרחצה בחוף ירושלים ובחוף הנפרד נותרת בעינה עד להודעה חדשה, שכן שם טרם התקבלו תוצאות המאפשרות את פתיחתם המחודשת.

הציבור מתבקש להמשיך ולהישמע להנחיות המפורסמות בחופים ולהימנע מרחצה במקומות שבהם האזהרה עדיין תקפה.