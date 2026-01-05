נתוני הרייטינג של ערב השידורים האחרון מציגים תמונה ברורה של העדפות הצופים, החל משעות הערב המוקדמות ועד לשעות הלילה המאוחרות. מתוך 4 גזרות הצפייה, ערוץ 14 סיים במקום השלישי מתוך שלוש, כאשר רק מהדורת החדשות המרכזית הציבה אותו במקום השני והמוכר לו.
רצועת השעה 19:00
את הערב פתחה קשת 12 עם "המהדורה המוקדמת" שרשמה 10.3%. ברשת 13, התוכנית "אזור בחירה" הניבה 6.5%, בעוד שבערוץ 14 רשמה התוכנית "שבע עם שלזינגר וברדוגו" 4.4%. בתחתית הרצועה נרשם קרב צמוד מאוד: "שבע עם ליאל ורועי" בכאן 11 השיגה 2.2%, ומיד אחריה "שבע עם שרון גל" בערוץ i24News עם 2%.
מהדורות החדשות המרכזיות
בגזרת החדשות, חדשות 12 ממשיכה להוביל בבטחה עם 13.6%. חדשות 14 מתבססת כמהדורה השנייה בגודלה עם 6.7%, ועוקפת את חדשות 13 שהסתפקה ב-5.3%. מהדורת חדשות 11 רשמה 2.8%, ואילו המהדורה של i24News סיכמה את הרצועה עם 1.6%.
פריים טיים: "הכוכב הבא" בראש
ברצועת השידור המרכזית, "הכוכב הבא" בקשת 12 רשמה נתון גבוה של 17.9%. ממול, "אהבה חדשה" ברשת 13 הניבה 10.5%. בערוץ 14, תוכנית "הפטריוטים" רשמה 7.7%, ובכאן 11 הסדרה "יאפא" הגיעה ל-3.5%.
רצועת הלילה (לייט נייט)
גם בשעות המאוחרות שמרה קשת 12 על ההובלה עם גיא פינס שרשם 10.9%. "הצינור" ברשת 13 השיגה 5.8%, "חדשות הלילה" בערוץ 14 רשמה 2.9%, ומהדורת הלילה של כאן 11 סגרה את הערב עם 1.9%.
