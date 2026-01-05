חברת "אלביט מערכות" חתמה על חוזים חדשים בהיקף כולל של כ-150 מיליון דולר, ותצייד מטוסים של מדינות אירופאיות נוספות במערכות ה- DIRCM להגנה עצמית. כל הפרטים

ייצוא ביטחוני נוסף: חברת "אלביט מערכות" הישראלית תצייד מטוסים של מדינות אירופאיות נוספות במערכות ה- DIRCM להגנה עצמית. החוזים החדשים, בהיקף כולל של כ-150 מיליון דולר, מתווספים למספר ההולך וגדל של עסקאות שהחברה זכתה בהם באירופה וברחבי העולם להגנה על פלטפורמות אוויריות.

במסגרת החוזה הראשון, תצייד אלביט מערכות את צי המטוסים של מדינה באירופה בטכנולוגיית ה- DIRCM המתקדמת שלה, המספקת שכבת הגנה נוספת לפלטפורמות אוויריות בעלות ערך גבוה. ההזמנות הנוספות כוללות אספקת מערכות DIRCM לציי מטוסי התובלה של מדינות אירופאיות החברות בנאט"ו, המגבירות את בטיחות הפעילות והשרידות במשימות תובלה אוויריות אסטרטגיות.

מערכת ה- DIRCM מסוג J-MUSIC של אלביט מיועדת להגנה על מטוסים מפני טילי כתף (Manpads). המערכת משלבת טכנולוגיית לייזר מתקדמת עם יכולות דימות מהשורה הראשונה. היא מותקנת על מגוון רחב של מטוסים צבאיים ומסחריים ברחבי העולם, ומספקת הגנה מוכחת ואיכותית, תוך ביסוס מעמדה כפתרון המועדף להגנה על פלטפורמות אוויריות. בזכות יכולתה להתמודד עם איומים מתפתחים, מערכות DIRCM של אלביט מספקות ביצועים אמינים, גמישות גבוהה ושילוב מלא עם מגוון רחב של סוגי מטוסים, ובכך משפרות את בטיחות המשימות הקריטיות ואת ביטחונם של אנשי הצוות המבצעים אותן.

אורן סבג, מנכ"ל אלביט מערכות מודיעין ול"א, אמר שהאמון המתמשך שמביעה הקהילה האירופית והבינלאומית בפתרונות ההגנה העצמית מסוג DIRCM משקף את המוניטין ההולך וגדל של החברה כספקית של טכנולוגיות חדשניות בעולמות הגנה האווירית. לדבריו, "אנחנו מציעים בין היתר הגנה יעילה למטוסים ולאנשי צוות מפני האיומים המתקדמים ביותר".