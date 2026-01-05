השר וחבר הקבינט זאב אלקין, התייחס בנוגע להפגנות האלימות באיראן ולשאלה האם ישראל תתקוף שם, ואמר במסתורין: "השתיקה יפה כרגע"

השר וחבר הקבינט זאב אלקין התייחס הבוקר (שני) ברדיו 'גלי ישראל', להתרחשויות והמחאות האלימות באיראן, ולאפשרות כי ישראל תתקוף ותעזור למפגינים להפיל את המשטר.

בדבריו הוא אמר: "אני חושב שיש באיראן אירוע מאד חשוב ומוטב שנדבר עליו כמה שפחות השתיקה יפה כרגע, לא סתם המשטר שם מנסה לשייך את האירוע הזה החוצה, יש שם שורת משברים חריפה שהם לא יודעים איך להתמודד איתה. מוקדם עדיין להעריך האם המשטר יפול, היו כבר מחאות חריפות יותר".

‏על הכוונה של היועמ"שית המפוטרת להדיח את השר בן גביר אומר אלקין: "כל מי שקרוא את חוק יסוד הממשלה מבין שעצם הרעיון שיהיה אפשר לדרוש לפטר שר רק בגלל שהוא לא אהוב עליו – למרות שמדובר בשר שהפך לשר בגלל בחירת חלק מהציבור, הוא רעיון הזוי.

אין לזה שום יסוד בחוק יסוד הממשלה. זה סוג של הפיכה משטרית וברור שצריך להתנגד לזה. כל מי שישב אתמול בישיבת הממשלה ראה כמה הטיעונים של גיל לימון חלשים, אפילו ראש הממשלה אמר לו כבר שאם הם רוצים לפטר את בן גביר – לפחות שינסו לעשות את זה עם טיעונים קצת יותר חכמים".