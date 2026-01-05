ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ, הגיעו להחלטות כי הם יפתחו במתקפה נגד איראן – אם זו לא "תרגיע" את חיזבאללה בלבנון

כל העת ממשיכים לזרום דיווחים על מה דנו נתניהו וטראמפ בפגישתם, והבוקר (שני) דווח בעיתון אל-אח'באר הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה, כי נשיא ארה"ב טראמפ וראש ממשלת ישראל נתניהו סיכמו במהלך פגישתם בפלורידה בסוף דצמבר – שתיפתח מתקפה נגד איראן, אם לא תגיע להסדר בהתאם לתנאים האמריקנים, תוך קידום השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה ושמירה על הניטרליות של לבנון בשלב זה בצל כל תקיפה נגד איראן.

‏עם זאת, המקור סבור כי אם תבוצע תקיפה נגד איראן, השלכותיה יתרחבו גם ללבנון, מפני שחיזבאללה יהיה חלש יותר ופחות מסוגל להילחם – אם התקיפה נגד איראן תוביל לשבירת המשטר שם.

עוד דווח כי נתניהו וטראמפ סיכמו שהם לא יסבול כלל ניסיון של איראן להעשיר אורניום או לשקם את מערך הטילים הבליסטיים שלה.