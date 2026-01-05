09:41

ערוץ 14 בערב שהוא ירצה לשכוח

09:41

באיראן טוענים: עצרנו סוכן מוסד ישראלי

09:38

כוחות הוקפצו: אירוע בטחוני חמור בדרום

09:36

חבר הפרלמנט האירופי לדגן: "מבין את מאבקכם לריבונות"

09:25

עוד הישג ישראלי: אלביט בחוזה עם מדינות אירופאיות

09:12

רמז לתקיפה באיראן? השר הבכיר באמירה חריגה

09:01

נתניהו הכריע: אם זה יקרה - תיפתח מתקפה נגד איראן

08:53

דרמה במערכת הפוליטית: רע"מ תהפוך למפלגה יהודית-ערבית

08:37

"זמנכם קצוב": כתובות נאצה רוססו על בניין גלי צה"ל

08:34

הערבים מכינים תשתית לטבח "השבעה באוקטובר" בירושלים

08:26

המסר המסתורי של בנט: "הגיע הזמן"

08:06

יו"ר הפרלמנט באיראן מפתיע: "המפגינים צודקים, צריך לדבר איתם"

08:02

השירות המטאורולוגי מעדכן: "לראשונה מזה 30 שנה"

07:47

אחרי האיטום: צה"ל הודיע על הריסת בית המחבל מהפיגוע בצפון

07:39

חשד לרצח בפרדס חנה: אישה נדקרה למוות, בעלה נעצר

07:22

יצטרף לאסד? דיווח: חמינאי מתכנן להימלט מאיראן אם המשטר יפול

07:07

טראמפ מאיים על איראן: "אני חושב שהם יחטפו מכה קשה מאד"

23:17

ברקע המחאות באיראן: משמרות המהפכה החלו בתרגיל שיגור טילים

23:02

סולחה מרגשת על המסך: רביב כנר וקרן פלס משלימים. צפו

22:44

ראשון לציון: בן 35 נפצע קשה בתאונה במחלף מבוא איילון

