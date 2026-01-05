יו"ר רע"מ, ח"כ מנסור עבאס, הצהיר הבוקר על שינוי כיוון אסטרטגי במפלגתו לקראת מערכת הבחירות הבאה. בראיון לרדיו 103FM הכריז עבאס כי "רע"מ יוצאת לדרך חדשה ומקימה את המוסדות שלה, שתהיה מפלגה עצמאית אזרחית". לדבריו, המטרה היא להפוך את המפלגה לכזו שבה "כל אזרח במדינת ישראל, יהודי וערבי, יכול להצטרף לרע"מ להיות חלק ממנה וממועמדיה לכנסת".
עבאס נשאל האם כבר קיימים שמות ספציפיים של דמויות מהחברה היהודית שנשקלות להצטרפות, והשיב כי הוא בהחלט שואף להרחיב את השורות. "יש חברי כנסת היום, יהודים, שרואים בעיניי, ויש לי את הכבוד אם הם יצטרפו לרע"מ", ציין יו"ר המפלגה, ובכך סימן את כוונתו להציב מועמדים יהודים ברשימה הערבית בבחירות הקרובות.
במהלך הראיון התייחס עבאס גם למערכת היחסים עם הליכוד והבהיר כי נכון לעכשיו לא מתקיים שיח על שיתוף פעולה עתידי. הוא מתח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו וטען כי הליכוד בחר בנתיב אחר: "אין דבר כזה. האנשים האלו הפקירו אותנו לטובת מפלגות מגזריות קיצוניות". עבאס חתם את דבריו בהתקפה על שותפיו הנוכחיים של נתניהו בממשלה, באומרו כי "אנחנו סובלים היום מהמדיניות של הציונות הדתית ועוצמה יהודית".
עבאס, הג י ס הח מי שי , עם רע"מ מי מ נו את חמאס דךר עמותת "סי ו ע 4 8" במשך שנים!!09:12 05.01.2026
עבאס מרע"מ שוב מ ש ק ר ! לאחר שטראמפ הכריז על האחים המוסלמים כארגון טרור, עבאס מרע"מ, מפלגת האחים המוסלמים, ה מכריז על ...
עבאס מרע"מ שוב מ ש ק ר ! לאחר שטראמפ הכריז על האחים המוסלמים כארגון טרור, עבאס מרע"מ, מפלגת האחים המוסלמים, ה מכריז על "פרידה" ממועצת השורא, אבל בראיון בערבית אמר שהתכוון רק ל " נ ב ד ל ו ת" שתאפשר לו להמשיך את הקשר עם מוצעת השורא והאחים המוסלמים,ללא הפרעות!המשך 09:14 05.01.2026
עבאס, מממן חמאס, מכריז על מפלגה יהודית-ערבית למדינת כל אזרחיה, עם יהודים פלסטינים מהגיס החמישי במדינה, בהזיה שיביאו את השמאל המרוסק לחלוטין, לשלטון!..09:17 05.01.2026
