ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', הצטרף הערב לשורת המספידים את נשיא בית המשפט המחוזי בעיר, השופט בני שגיא, שנהרג בתאונת דרכים קטלנית. דנילוביץ' פתח את דבריו בהתייחסות לאובדן הקשה וכתב: "טרגדיה נוראית! לא זכיתי להכיר באופן אישי את נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כבוד השופט בני שגיא".
ראש העיר שיתף כי השניים היו אמורים להיפגש לראשונה באופן רשמי ממש בימים הקרובים, וציין כי "היינו אמורים לקיים פגישת היכרות בשבוע הבא". למרות שלא נפגשו פנים אל פנים, דנילוביץ' הדגיש את המוניטין המרשים של השופט שקדם לו, וציין כי "שמעתי רבות אודותיו, על כישוריו המשפטיים יוצאי הדופן, על היותו אדם מוערך, מעורר השראה, ועל יחסי האנוש המיוחדים שלו".
דנילוביץ' הביע זעזוע עמוק מהבשורה הקשה וחתם את דבריו בפנייה למשפחת המנוח: "כמה כואב, כמה עצוב. תנחומינו למשפחה. יהי זכרו ברוך!". דבריו של ראש העיר משקפים את האובדן הגדול שחשה הנהגת העיר עם לכתו בטרם עת של השופט שהוביל את המערכת המשפטית בבירת הנגב.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים