בצל הדיונים הסוערים סביב חוק הגיוס והמחסור בכוח אדם בצה"ל, נרשמה היום (א') נקודת אור משמעותית בלשכות הגיוס. תת-אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם (רח"ט תומכ"א), דיווח הבוקר לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת על נתונים מעודדים מיום הגיוס הנוכחי למסלולים החרדיים.

במהלך הדיון הגדיר תא"ל טייב את יום הגיוס הנוכחי כ"גיוס הכי גדול שהיה בתקופה האחרונה", אמירה המצביעה על שינוי מגמה אפשרי או על הצלחה נקודתית במאמצי הצבא לשלב חרדים בשורותיו

בהמשך למתן צו הביניים שקבע בג״ץ בעתירתם של יאיר לפיד וחברי יש עתיד, ובעקבות הגילוי כי לכאורה כספים רבים הועברו למוסדות חרדיים שלא בפיקוח עוד לפני שהתקבלה החלטת ועדת הכספים, פנו העותרים בבקשה לתקן את הצו, כך שיכלול את כל 1,090,000,000 מיליארד השקלים שהועברו לטענתם שלא כדין.