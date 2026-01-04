מגיש החדשות הוותיק, עודד בן עמי, פתח את תוכניתו בגילוי אישי חריג, הסביר לצופים כי נאלץ לעבור ניתוח לא צפוי בעינו וסיפר על תהליך ההחלמה

העיתונאי ומגיש חדשות 12, עודד בן עמי, חזר הערב (ראשון) אל המרקע לאחר היעדרות של שבועיים, ופתח את תוכניתו "שש עם" בחדשות 12 בגילוי אישי וחריג.

בן עמי, הידוע כמי שמקפיד לשמור על פרטיותו ואינו נוהג לשתף את חייו האישיים בפומבי, בחר לנצל את דקות הפתיחה של המהדורה כדי להסביר לצופים את סיבת היעדרותו מהמסך בתקופה האחרונה.

בדבריו פנה בן עמי לצופים והתנצל על כך שלא היה נוכח בשבועיים האחרונים. הוא חשף כי נעדר בעקבות מקרה רפואי מפתיע בעינו, שבגינו נאלץ לעבור ניתוח דחוף ולא צפוי. בן עמי ציין כי הניתוח הוא הסיבה לכך שעינו נראית כעת מעט מוקטנת, והוסיף כי תהליך ההחלמה עדיין נמשך. לדבריו, הראייה בעין המנותחת עדיין אינה חדה לחלוטין בשלב זה, אך המצב נמצא במגמת שיפור והוא נמצא בתהליך החלמה הדרגתי.

בפנייה ישירה למצלמה אמר בן עמי כי היה לו מקרה עין והוא נותח באופן לא צפוי. הוא ביקש להרגיע את הצופים שייתכן ושמו לב לשינוי במראהו והדגיש כי הוא מאמין שהכול ילך ויתבהר בקרוב. המגיש סיכם את דבריו בכך שהוא שמח מאוד לחזור לתפקידו ולהגיש את המהדורה לאחר ההפסקה הכפויה.